Miguel Moreno Tripp: Cultura Cívica

El pasado 24 de marzo de 2021, el INEGI y el INE presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, la cual tiene como propósito "generar información sobre percepciones, valores y prácticas relativas a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos ciudadanos en México". Se busca identificar creencias, valores, actitudes y prácticas de las personas de 15 años y más en su interactuar con el poder público, otros individuos, así como el sentido de pertenencia y el reconocimiento de derechos y obligaciones como ciudadanía.

Esta disponible como tal, la encuesta aplicada. Veamos algunas preguntas que se hicieron en dicha encuesta. Al principio, se hacen preguntas que suenan crudas, pero que es la realidad que viven muchos compatriotas -independientemente de que partido sean-. Se pregunta hasta que año aprobó la escuela, pero también ¿Sabe leer y escribir un recado? En cuanto a las actividades que se llevan a cabo, ¿En el trabajo que realizó la semana pasada tenía las siguientes prestaciones: ¿Contrato por escrito?; ¿aguinaldo?; ¿derecho a servicios públicos de salud?; ¿derecho a licencia o incapacidad con goce de sueldo?; ¿derecho a un crédito para vivienda?

En el apartado de Privación económica, "dígame si en su hogar ocurren las siguientes situaciones: ¿Tienen suficiente comida todos los días para todos? ¿tiene suficiente dinero para … pagar la renta o hipoteca? ¿alguna deuda impagable? Entre otras, pero esta sería ya como un lujo: ¿Tienen dinero suficiente para ahorrar?

No sé a Usted, pero el que se incluyan esas preguntas, que desde luego las hace el INEGI porque hay personas que contestarían en forma negativa a alguna o varias de esas preguntas, es algo de lo que tenemos que meditar como sociedad y ciertamente no dejar en manos de políticos el sacar adelante a este país.

Viene a colación, porque la siguiente batería de preguntas comienza con un ¿Qué tan orgulloso(a) está usted de ser mexicano? Yo me pregunto (haría la broma del clásico: "mi mismo" pero no cabe en este contexto) más allá de la encuesta, ¿Qué contestaría si estuviera en una situación en la que contestara que no tenga comida suficiente todos los días o para todos en la casa?

Hay otra pregunta más adelante que también debería ser "food for thought" como dicen los americanos: "En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que el país enfrenta hoy en día? Mal desempeño del gobierno / Pobreza / Corrupción / Desempleo / Inseguridad o delincuencia / Mala aplicación de la ley / Desastres naturales / Baja calidad de la educación pública / Mala atención en centros de salud y hospitales públicos / Falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno / Falta de rendición de cuentas / Contaminación ambiental" ¿Cómo? ¿Nada más se pueden escoger tres de todos esos problemas que sí tiene México? Aunque sí se da la opción de "Otro / Ninguno y No sabe" pero también "no responde" (claro que no, cualquiera se queda sin palabras después de leer esa lista que aplica a México). La encuesta sigue con otras 15 páginas aproximadamente después de estos puntos. No acabaríamos de citar las preguntas más impactantes.

Estas son algunos de los resultados: el 87.7% se siente orgulloso de ser mexicano; Los hombres un 88.1% y las mujeres 87.3%. Por grupos de edad, el rango de 20 a 29 años tiene el mínimo: 84.7% y de 60 años o más sube a 89.7%.

En cuanto a que describe mejor a un ciudadano, si "tener responsabilidades" o "tener derechos", afortunadamente el 36.3% se va por el tener responsabilidades. Continuará…

