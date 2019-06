Migración y tipo de cambio, retos de firmas regias

La migración hacia Estados Unidos, el desarrollo de nuevas tecnologías, reducción del apalancamiento, el tipo de cambio, entre otros, son algunos de los retos que enfrentan empresas como Arca Continental (AC), Gruma, Famsa, Regional y Fibra Inn.

Por ello presentaron ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles algunas de las estrategias que implementarán para cumplir sus objetivos, dijo en un reporte Intercam Casa de Bolsa.

Por ejemplo, Regional, empresa controladora de Banregio, destacó que su estrategia está enfocada en crecer sus ingresos no financieros e invertir en empresas de desarrollo tecnológico, con el fin de crear otros medios de comunicación con las personas; destacando su baja exposición ante una regulación a las comisiones en México, porque no cobra comisiones en las cuentas de cheques para personas físicas; por lo que sus ingresos no financieros vienen de seguros, cambios y arrendamiento puro.

Por su parte, Famsa resaltó que su estrategia operativa está basada en la efectiva operación de canales alternativos para impulsar las ventas, incentivar la inclusión financiera digital y fortalecer los procesos de cobranza, e implementar las iniciativas en Famsa USA.

En la parte financiera, la estrategia es apuntalar su posición financiera dado que cuenta con un nivel de apalancamiento de 4.1 veces Deuda Neta/Ebitda, por lo que espera cerrar la monetización de cuatro propiedades por un monto de 275 millones de pesos.

Gruma refirió que para ellos el tema de la inmigración pudiera ser más importante que los aranceles que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos, debido a que atiende a la población hispana en ese país, principalmente.

AC mencionó que el 25 por ciento de sus costos están dolarizados en México, de los que ya tienen el 85 por ciento cubiertos a un tipo de cambio de 19.2 pesos para 2019 y trabajan para cubrir su exposición para 2020 a uno por debajo de los 19 pesos.