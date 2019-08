Mi oficina en 1.2 m2

Fuente: Cortesía

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología de esta semana.

El día de hoy, leyendo un tuit de Kurumi Mori, quien trabaja como reportera para Bloomberg, compartió un video de unas cabinas para trabajar. Como las antiguas casetas telefónicas, se revivió el concepto, pero adaptado para que sean oficinas privadas, ¡interesante!

Recordé las fotografías de las cabinas telefónicas londinenses que como valor agregado, disponían de una sección blanca para localizar el teléfono de alguna persona o negocio; no recuerdo haber visto un teléfono público recientemente, miento, sí vi uno de ellos, incluso mi hija más pequeña preguntó: ¿cómo funciona?, pensando la respuesta por la mente me pasó, ¿realmente no sabe cómo funciona?, le costó trabajo imaginar que se requería comprar una tarjeta prepagada en una tienda y que con ello podías ya utilizar el servicio.

Ayer llamando a un amigo, por alguna razón, el teléfono fijo de su casa es el que tenía yo asignado como favorito en lugar del móvil, así que llamé y me contestó su hijo, después de reírnos un rato porque él aseguraba que solo su tía le marcaba a ese número, resultó que yo también.

La tecnología cambia y lo que era un negocio rentable hace un par de décadas hoy ya es obsoleto, llamar desde un “Smartphone” es gratis si lo realizo a través de conexión a datos, en lo que ahora se está invirtiendo en la inmediatez y la velocidad de datos; por supuesto que sea fácil, cómodo y accesible.

Me ha tocado atender una videoconferencia en una sala de espera y de repente se vuelve incómodo hablar de información sensible cuando varias personas pueden escuchar a tu alrededor o bien, algunos niños jugando que no te permiten atender con claridad.

En algunos aeropuertos, sobre todo en Estados Unidos, el acceso a internet gratuito está limitado a cierto tiempo y a un ancho de banda moderado.

¿Cuál sería para usted la oficina del futuro?, tal vez un carro autónomo en donde el interior sea una mesa de trabajo con asientos, como lo propone uno de los fabricantes alemanes o probablemente siga siendo un formato de co-work con accesos a espacios de trabajo en cualquier ubicación o bien, trabajando desde casa.

Hoy acompañé la escritura con un café largo elaborado con granos de la costa sudoeste de la India, con sabor amargo, acidez baja, tueste intenso y gran cuerpo.

¡Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y los amigos!

El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experiencia de 19 años en el ramo de la industria.

Opine usted: vhrch2502@gmail.com