Destaca Romo pujanza empresarial regia

Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de México, alabó la cultura empresarial y consideró que si el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “México sería otro”.

“Les quiero reconocer que si esta cultura, esta forma de trabajo, si esta mística de motivar la creatividad y la innovación de miles de sus agremiados, si esta cultura existiese en el gobierno federal, si esta actitud existiese en el gabinete, México sería otro, lo digo con sinceridad porque nunca había estado en el gobierno, si en una familia hay diferentes puntos de vista, imagínense en un gobierno que está haciendo lo posible por erradicar la corrupción”, destacó en su mensaje al participar en la 76 Asamblea Anual de Caintra.

Romo Garza se comprometió con los industriales de Nuevo León a que el gobierno federal hará lo necesario para cumplir con los reclamos de la Caintra.

Dijo que “en base al T-MEC, sabemos que el costo de mano de obra va a tender con el tiempo a crecer y por otro lado está el sector energético, que como bien dices muchas de las Pymes pagan hasta 50 por ciento más que nuestros competidores”.

“Si la percepción del inversionista es que la mano de obra va a tender a subir por cuestiones justas y no bajamos el costo de la energía me temo que este país va a perder mucho atractivo”, agregó.

“A qué voy con esto, a que te tomo la palabra, a que el presidente me ha encargado hacer un análisis a fondo de que se está planteando en el gobierno para tener un país competitivo y también que la población tenga acceso a precios energéticos lo más bajo posibles, y esto solamente se logra con productividad y políticas públicas adecuadas”.

“El otro tema que está pendiente, porque nos comprometimos con ustedes es la simplificación en toda esta tramitología burocrática de las pymes, tanto en la parte de trámites como en la parte fiscal y ahí hemos fallado, pues no hemos sido eficaces en tratar de responderte ya que varias veces has tratado el tema frente a mí y el presidente y a nosotros nos ha faltado responderte con más efectividad y con más urgencia”.

En respuesta a la petición de Sada Cueva, Romo Garza, dijo que el mensaje de fondo de la visita de Andrés Manuel López Obrador a EU fue que México debe honrar los contratos.

Explicó que la esencia de la visita a Washington con Trump, es que el mensaje de fondo, porque se lo hicieron saber varios de los miembros del gabinete del presidente Trump, es que una vez que se acabó el protocolo fue que se respetaran los contratos.

“Me dijeron, Poncho, solamente queremos recordarte que para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer un América fuerte, hay tres palabras que queremos que se lleven de mensaje: honren los contratos”, comentó Romo.

“Así de sencillo, ese fue el mensaje de fondo, porque si no hay esto no hay certidumbre y no hay un ambiente propicio para la inversión que es lo que más requerimos y además si no hacemos esto no vamos a poder aprovechar que hay este conflicto entre Estados Unidos y algunos países asiáticos”, agregó.