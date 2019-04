¿Mejorar el transporte justifica su aumento?

El gobierno estatal analiza un posible incremento a las tarifas del transporte público, bajo las condiciones de mejorar las unidades en circulación.

Mientras prevalecen las negociaciones, el Estado exige a los empresarios una serie de demandas, principalmente la de sacar de circulación a 800 unidades chatarra y sin clima, para adquirir nuevas y climatizadas.

Sin embargo, en días recientes, el secretario General de Gobierno, Manuel González, indicó que, en todo el país, no existen 800 unidades disponibles en este momento para ser compradas.

Por lo que se dará un plazo para que antes de diciembre, los transportistas renueven al menos 500 unidades, que estén climatizadas, y que capaciten a los choferes sobre el trato con los usuarios, entre otras condiciones.

“Primero el servicio, y luego la tarifa, primero les condicionaremos cualquier cantidad de acciones, y si no (cumplen), no hay tarifa, y no hay aumento”, dijo.

“Pero si cumplen, y llevan camiones con clima, y hay choferes uniformados que traten con respeto a la gente, que respeten las señales de tránsito, puede ser. Estamos viendo lo de los camiones, porque ellos por ley tienen que retirar alrededor de 800 camiones que son del año 2008, pero ahorita no hay en las agencias de México esas 800 unidades para comprarlas, pero probablemente para diciembre tengamos 500 camiones con climas”.

González precisó que las 300 unidades restantes ya climatizadas deberán de ser adquiridas en el transcurso del año entrante.

El Estado también pretende reestructurar la circulación del transporte a fin de disminuir el tiempo de frecuencia de paso y de traslado de las unidades.

Solo si los empresarios aceptan estas condiciones, agregó, el Estado podría aprobar un posible aumento a las tarifas del transporte público.