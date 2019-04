MC cierra filas y exige que NL reciba mejor trato fiscal

Respaldado por los cuatro diputados que conforman la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, el Senador del partido naranja, Samuel García, presentó una iniciativa a fin de dar el primer paso para que la entidad abandone el pacto fiscal, en caso de que la Federación no le devuelva al menos el 50 por ciento de las aportaciones.

García explicó que su iniciativa contempla reformar la Constitución de Nuevo León a fin de obligar al Poder Ejecutivo a abandonar el pacto fiscal si la Federación no da un trato justo a la entidad.

El Senador destacó que con dicha reforma se contempla puntualizar que el gobernador queda obligado a abandonar el pacto, si Nuevo León no recibe de la Federación el 50 por ciento por medio del acuerdo fiscal.

Según García, Nuevo León aporta 150 mil millones de pesos, por lo que la Federación debería de regresar al menos 70 mil millones de pesos.

“Lo que estamos poniendo es que si no se nos regresa un mínimo del 50 por ciento de lo que se genera aquí, la mitad, no tiene Nuevo León nada qué hacer en ese Pacto Fiscal y debe Nuevo León cobrar su ISR, su IVA y su IEPS, de tal manera que con esto podemos asegurar que, en lugar de que Nuevo León reciba 70 mil millones de pesos por año, pueda recibir un mínimo con esa mitad, de 150 mil millones de pesos... con ese dinero ya habría Línea 5 del Metro, ya hubiera presas y no estaríamos mendigando porque nos manden 200 millones de pesos”, dijo.

“Sí somos corresponsables, sí tenemos hermanos en el sur, pero no puede Nuevo León regalar dinero si antes no corrige las broncas que tenemos aquí, así que esta reforma es para que el Estado se ponga a jalar recibiendo la mitad o que se salga del Pacto y cobre los impuestos y se quede con el dinero de esos impuestos”.

García indicó que se pretende que sea a partir del año 2021 cuando se concrete su iniciativa.

“Hubo conclusiones muy interesantes, una de ellas es que cada vez la fórmula de repartición nos castiga más y más; hace 40 años que inició la fórmula, nos regresaban el 42 por ciento de lo que poníamos, en el 2000 ya íbamos en 32 por ciento, 2015 íbamos en 27 por ciento y este año nos regresaron solamente el 23 por ciento”, comentó.