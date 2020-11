Marco Pérez Valtier: Federalismo fiscal, mitos y realidades

Fuente: Félix Vásquez

Ciertamente que el tema del Pacto Fiscal, a raíz de la conformación de la Alianza de Gobernadores disidentes, ha cobrado mucha actualidad, y mucho se ha escrito sobre este tema, manejando cifras que se dan por ciertas sin mayor rigor analítico y que en ocasiones vienen a confundir más a la gente, aunque quizás ese sea el objetivo final.

La primera falacia o mito que quiero comentar es con relación a los MONTOS que se publican, de los Impuestos que aporta tal o cual Estado a la Federación, ya que la realidad, es que NO SABEMOS, con certeza, el monto de impuestos que cada estado aporta a la federación, esto debido a las disposiciones fiscales aplicables a cada impuesto, que determinan la mecánica del entero, la cual no corresponde con los supuestos de “generación” geográfica del tributo, me explico.

En el caso del IVA, el impuesto causado al importar mercancías, por Ley, se debe enterar y pagar en la aduana de ingreso, razón por la cual, Tamaulipas reporta el segundo lugar, a nivel nacional, en recaudación de IVA, esto gracias a las importaciones que ingresan al país por sus fronteras, razón por la cual, la cifra proporcionada por la SHCP de recaudación de IVA por estado, no refleja realmente el esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Tamaulipas, y por supuesto, no es correcto que pidan que se les sean “devueltos” esos impuestos.

Otro ejemplo es el ISR, ya que la declaración de impuestos se debe realizar atendiendo al domicilio fiscal del contribuyente, independientemente del Estado de la República en donde se haya generado el ingreso, o recaudado el tributo.

Así, una cerveza que se haya producido en Toluca, y vendido en Mérida, los impuestos generados serán reportados por NL, si el productor tiene aquí su domicilio fiscal, por lo que la información disponible sobre recaudación de impuestos por Entidad Federativa, arroja información imprecisa, que no es útil para los fines que se buscan.

Otra mito u omisión, que generalmente se maneja, o que NO se informa a la población, es que la Federación no solo nos participa de los IMPUESTOS FEDERALES recaudados, ya que la Ley de Coordinación Fiscal, claramente señala que los Estados también se coordinan en materia de DERECHOS, particularmente el Derecho de Utilidad Compartida que paga PEMEX, ingresos que también entran a la Recaudación Federal Participable, (RFP) y que en este caso, por ejemplo, Nuevo León, ni ningún Estado de la Alianza, aportan un solo peso a esta recaudación “participable”.

Es decir, si se hiciera una separación de la RFP entre ingresos tributarios e ingresos “petroleros” lo que tendríamos, en el segundo componente, es serían el total de Derechos participable lo aportaría Pemex, (CDMX) a pesar de que la extracción de hidrocarburos a producen dos o tres Estados, que son los que en realidad “aportan” mientras que TODAS las Entidades Federativas se benefician en esta distribución.

¿Sabe algún lector si Tabasco o Campeche, se ha inconformado alguna vez porque los derechos petroleros que paga Pemex se reparten en todo el país? .

Otra falacia, es pretender que cada “peso” que paga un Estado, (calculado con cuentas mochas) le sea devuelto en su totalidad, cuando el cien por ciento del gasto Federal se eroga en las 32 Entidades Federativas, además, para calcular los “centavos” recibidos, se usan cifras exclusivamente de los recursos federales que ingresan a la Tesorería Estatal, y no contabilizan los recursos federales que gasta la Federación en la Entidad, como por ejemplo, las inversiones y gastos de las Secretarías de Estado (como por ejemplo la SCT) en obras dentro del Estado.

Adicionalmente, cuando se habla de “Participaciones”, y se argumenta la inequidad en el reparto, las cuentas las hacen con TODO el Ramo 28 Presupuestal, lo cual es erróneo, ya que solo el FONDO GENERAL, es el que se reparte con la fórmula de Ley, mientras que los ocho conceptos restantes de ese Ramo, se distribuyen con reglas particulares, que nada tienen que ver con la “inequidad” alegada.

El ISR que recibe cada Entidad local, generado por sus burócratas, que es el segundo concepto más importante de reparto, nada tiene que ver con fórmulas, así como la cuota estatal del IEPS a las gasolinas, la cual se reparte (nueve onceavos) en función del consumo que se realiza en cada Estado.

Es decir, los alegatos de inequidad deberían centrarse en el Fondo General de Participaciones (20 por ciento de la RFP) y en todo el Ramo 28, como se hace hasta ahora.

En cuanto al esquema actual de reparto, si bien se legisló en 1980, no hay que olvidar que tuvo una profunda reforma en 2007, que se viene aplicando desde el año 2008, la cual “congeló” el monto de aportaciones percibidas hasta 2007, (garantizando que la Reforma no les reduciría ingresos) y solo el incremento en la RFP se empezó a repartir con la nueva fórmula, la cual se sigue aplicando hasta la fecha.

En la nueva fórmula, el 60 por ciento de la mayor recaudación se empezó a repartir atendiendo al crecimiento del PIB en cada Estado, relativo al total nacional y a la población, el 30 por ciento en función del crecimiento en la recaudación de impuestos locales, Estatales y Municipales, de los últimos 3 años, y el 10 por ciento restante en función del monto absoluto de esos impuestos y cuotas de agua.

Es decir, la nueva fórmula debió haber beneficiado a Estados como Nuevo León, con PIB dinámico y buena recaudación de impuestos locales, pero a la fecha, no he visto ningún estudio que evalúe el impacto redistributivo, entre los Estados, de la reforma de 2007, tema que abordaré en una próxima nota.

