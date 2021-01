Marco Pérez Valtier: ¿Cómo pinta el 2021?

Fuente: Félix Vásquez

Esperando que mis amables lectores hayan pasado unas fiestas decembrinas con salud y a sana distancia, aprovecho para desearles lo mejor en este año que empieza.

Ya en algunas ocasiones he comentado que la Economía es una ciencia SOCIAL, y por más números, datos y estadísticas que utilicemos para estudiarla y pronosticarla, es el comportamiento de los agentes económicos (consumidores y productores) el principal factor que va a determinar el rumbo de la economía en el futuro.

De tal suerte, las “Expectativas” de los agentes económicos, son las que van a determinar la dinámica en los diferentes sectores de la economía, y por supuesto, aún en periodos recesivos y de crisis económicas, hay oportunidades de nuevos negocios, aunque sean escasas.

En la pandemia, no todas las actividades económicas están decreciendo, e incluso hay bonanza para los fabricantes y comerciantes de productos de sanitización, así como los artículos asociados al sector salud, y no se diga de los desarrolladores de plataformas para reuniones vía internet.

Sin embargo, son más las actividades económicas afectadas negativamente, y su impacto en la macroeconomía pesa más que las actividades ganadoras, y la resultante final es de menor crecimiento económico para la economía nacional.

También he comentado anteriormente, que esta recesión por la que estamos atravesando, no se explica por ningún ciclo económico de libro de texto, ni por un desajuste financiero importante, como la crisis de 2009, y que más bien puede catalogarse como “inducida institucionalmente”, pues han sido las regulaciones y las prohibiciones gubernamentales, las que han originado la baja en producción y en ventas de los sectores afectados.

Esto me lleva a considerar que la mayor parte del “crecimiento” que se pueda observar en 2021 y en años posteriores, (por no decir que todo) se va a explicar más por reaperturas de negocios que ya existían, y no tanto por nuevas empresas creadas.

Cuando un emprendedor busca abrir un nuevo negocio, es porque estima que la rentabilidad va a ser atractiva para El, que va a tener acceso a los insumos necesarios y que su producto o servicio va a ser colocado en el mercado para generar los ingresos y la utilidad estimada.

¿Va a haber nuevas inversiones y nuevos negocios en 2021, o el crecimiento solo se explicará por la recuperación de la actividad económica perdida?

De nuevo, cada actividad económica es diferente, por lo que no es posible “generalizar” pronósticos. Por ejemplo, si Usted opera en el sector restaurantero, y cuando se le permite abrir, se le limita el aforo a un 30 por ciento, y se le limitan las horas de operación, ¿pensaría en abrir una nueva sucursal? .

Por supuesto que no, y es aquí donde nos podemos dar cuenta que la recesión ha sido “hecha en casa” causada por nuestras autoridades, y que para superarla estamos dependiendo de condiciones sanitarias y de salud que están fuera de nuestro control.

Como no hay toque de queda ni estado de excepción, no se puede “prohibir” la movilidad de la población, por lo que nuestras autoridades arremeten entonces contra los comercios y los servicios, ordenando cierres prácticamente totales, para que la gente no tenga a qué salir, pues todo está cerrado.

El reciente rebrote de Covid, ya lo están asociando a una nueva “cepa” que se afirma es incluso más virulenta que la original, por lo que hasta la efectividad de las noveles vacunas puede verse comprometida, esto sin considerar los posibles efectos secundarios que pudieran causar, porque aún están por conocerse, ya que se obviaron las fases de experimentación.

Si los contagios no bajan sensiblemente, y si los hospitales siguen con altos porcentajes de ocupación, será difícil que las restricciones gubernamentales se suavicen.

Entonces, la marcha de la economía va a estar determinada, primeramente, por la evolución de las restricciones gubernamentales a las actividades productivas, mientras que la recuperación de los niveles productivos pre pandemia, van a estar determinados por las afectaciones finales en los empleos perdidos, y por el número de empresas que cerraron definitivamente, el cual aún no conocemos.

En resumen, el 2021 va a pintar del mismo color que la pandemia.

