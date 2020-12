Marco Pérez Valtier: Balance económico 2020

Fuente: Félix Vásquez

Pues bien, ya mañana concluye este disruptivo año 2020, que nos ha venido a sacudir hasta los cimientos, de manera imprevista, rompiendo paradigmas y revelándonos cual frágiles somos.

Y para cerrar con broche de oro, diciembre nos está obsequiando un “rebrote” de contagios, con una nueva cepa de Covid, aún más virulenta que la original, que nos vuelve a sumir en la incertidumbre, sobre cuándo podremos, finalmente, retomar nuestras actividades sociales y productivas, previas a esta pandemia.

Sin conocer mucho de aspectos médicos, me llama la atención que las autoridades sanitarias no hayan comentado si las noveles vacunas que empiezan a distribuir y a aplicar, serán efectivas contra esta nueva versión del virus, ya que en el caso de las vacunas contra la influenza, cada año son diferentes, pues incluyen a las nuevas cepas de virus, y no he leído algún posicionamiento oficial a este respecto, si estas primeras vacunas también serán efectivas contra el nuevo virus.

Pasando a los aspectos económicos, es una realidad que el impacto de esta pandemia en el aparato productivo nacional, no tiene parangón alguno, y las afectaciones son incluso más profundas que cualquier otra crisis previa.

De esta manera, el crecimiento económico, que ya era negativo en 2019 y en el primer trimestre de este 2020, agudizó su caída de manera importante, previéndose que cierre el año con un retroceso de dos dígitos en el PIB real.

El empleo tuvo también un fuerte impacto negativo, y recientemente declaró el Secretario de Hacienda, que por la pandemia, se habían perdido 12 millones de empleos en la economía informal y un millón 157 mil empleos formales registrados al IMSS.

Afortunadamente, a partir de octubre, se ha iniciado la recuperación del empleo, aunque debido al reciente rebrote en los contagios, se teme que se debilite.

Por otra parte, el precio del petróleo presentó también un retroceso importante, en buena medida como consecuencia de la guerra de precios entre Rusia y los Países Árabes, que sumado a la continuada caída en la extracción de crudo en nuestro País, redujo los ingresos petroleros del sector público federal, en adición a la merma en la recaudación de impuestos, producto del menor crecimiento económico, y generaron una minusvalía considerable a las arcas Gubernamentales.

Gracias a los remanentes disponibles en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, a la extinción de Fideicomisos, al modesto seguro petrolero contratado para este año, y a un mayor endeudamiento, (contario a la versión oficial de que la deuda no aumentó) fue posible resarcir la minusvalía de ingresos, y mantener en términos absolutos, el monto del gasto público aprobado por la Cámara de Diputados para este año.

En esta materia de gasto público, la reducción registrada en las tasas nominales de interés, y el buen desempeño de la paridad peso-dólar, coadyuvaron para que el costo financiero de la deuda pública se redujera este año, generando un ahorro superior a los $35 mil millones de pesos, con relación al moto aprobado, pero el mayor ahorro se registró en el rubro de Participaciones a Estados y Municipios, cuya reducción superó los $100 mil millones de pesos, producto de la menor recaudación federal participable.

Esta importante reducción en el gasto no programable, se aplicó para aumentar el gasto programable corriente, principalmente en los programas sociales de apoyo económico, así como a los proyectos insignia de la 4T, como la refinería de dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, aunque el gasto de capital se estima cerrando otra vez con decrecimiento en términos reales.

Se espera entonces que las finanzas públicas, gracias a los ingresos extraordinarios no recurrentes, y a la mayor deuda, mantengan el nivel del gasto originalmente aprobado y el mayor déficit presupuestal sea solo marginal, aunque no sostenible para 2021.

Por otro lado, la inflación ha registrado un comportamiento diferenciado, donde los aumentos de precios en los productos de la canasta básica, han sido atenuados por los menores incrementos en los precios de otros bienes y servicios, como producto de la menor demanda, consiguiendo que el INPC no rebase el límite superior de 4 por ciento, de la banda que maneja el Banco de México.

En materia de tipo de cambio, desde hace ya varios años, las devaluaciones de nuestra moneda dejaron de reflejar la teoría de la paridad del poder adquisitivo de las monedas, y nos hemos devaluado y revaluado, no por diferenciales de inflación, sino por movimientos especulativos en los mercados de capitales, que operan fortaleciendo, o debilitando al dólar, contra todas las divisas, no solo contra el peso.

En resumen, 2020 termina agotando las reservas financieras del Gobierno Federal y dejando una economía debilitada, con menor empleo y amenazada con nuevos cierres, producto de una diferente cepa de Covid, que se dice es más virulenta a la original, y pone en jaque a la incipiente recuperación y nos nubla la visión y los pronósticos para 2021.

