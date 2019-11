Marco Pérez: Prevé la SHCP disponer del 75% del FEIP para gastar más de lo aprobado

Fuente: Félix Vásquez

Ahora resulta que los ingresos ahorrados por gobiernos anteriores, etiquetados para afrontar caídas en ingresos presupuestales, y evitar recortar el gasto, serían utilizados no solo para subsanar reducciones en ingresos propios, sino para aumentar los ingresos aprobados por el Congreso y gastar aún más que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al menos eso es lo que consigna el reporte de las Finanzas al tercer trimestre del año, el cual incluye una estimación de cierre de las finanzas públicas para 2019, diferente y superior a lo contemplado en el documento de Criterios Generales de Política Económica 2020 (CGPE) el cual sirvió de base para proyectar los ingresos y gastos del próximo año.

En efecto, si consideramos que desde el primer reporte trimestral se empezaron a presentar minusvalías en los ingresos gubernamentales, que fueron creciendo los siguientes meses, tanto en ingresos petroleros (-90 mmp) como en ingresos no petroleros, (-74.2 mmp) acumulando ya más de 164 mil millones de pesos al mes de septiembre, desde el mes de junio se empezó a disponer de los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) para subsanar estas minusvalías, transfiriendo poco más de 120 mil millones de pesos, equivalentes a un 40 por ciento del total de recursos ahorrados.

De hecho, las proyecciones de ingresos y gastos para el cierre de 2019, hechas al segundo trimestre del año, así como las incluidas en el documento de CGPE 2020, apuntaban a un cierre del Gasto Neto Presupuestal pagado solo marginalmente inferior al aprobado por el Congreso, (cinco mil 801.4 versus cinco mil 802.1 aprobado) dejando entrever que se tomarían del FEIP los recursos suficientes solo para subsanar las minusvalías en ingresos y poder sufragar el gasto programado.

Sin embargo, en el último reporte Trimestral presentado, con cifras al mes de septiembre, ahora se incluye una nueva proyección de cierre para 2019 del Gasto Neto pagado, 25 mil millones de pesos superior a lo aprobado por el Congreso, aún cuando las minusvalías en ingresos propios siguen aumentando, así como los sub-ejercicios en el gasto realizado.

Para financiar este mayor gasto, obviamente deben tomar una mayor cantidad de recursos del FEIP, ya no solo para subsanar los menores ingresos, por lo que estiman que en el rubro de Ingresos No Petroleros, (particularmente en Aprovechamientos) obtendrán mayores recursos a los aprobados en Ley de Ingresos 2019, por un monto de 221.3 miles de millones de pesos, equivalentes al 74.5 por ciento del total disponible al inicio del año.

Esto obviamente reducirá el margen de maniobra para 2020, año que también se vislumbra difícil para los ingresos presupuestales, toda vez que vuelven a proyectar un dos por ciento de crecimiento real para la economía, que de no darse, se traduciría en menores ingresos tributarios, muy superiores al remanente que quedaría de ingresos disponibles en el FEIP.

Más aún, considerando que al mes de septiembre se consigna un sub-ejercicio del Gasto Federal superior a los 150 mil millones de pesos (aún considerando el apoyo extraordinario y no presupuestado a Pemex por 97.3 mmp) estimar que el Gasto al cierre del año será incluso superior al aprobado, implica no solo erogar lo no gastado a la fecha, sino gastar incluso más, lo cual no luce probable.

Para ponerlo en perspectiva, el gasto promedio mensual ejercido a la fecha (septiembre) de 465 mmp, tendría que aumentar en 18 por ciento durante cada uno de los últimos tres mese del año, (547 mmp) para llegar a la cifra estimada de cierre, o en contexto trimestral, gastar 246 mil millones de pesos MÁS durante el último trimestre del año, lo que ni contemplando aguinaldos luce factible alcanzar.

El corolario, además de que las proyecciones de cierre son francamente increíbles, es que se están agotando rápidamente los recursos ahorrados por los gobiernos Neo-liberales y no les alcanzarían ni para año y medio de minusvalías de ingresos, poniendo de manifiesto que los “ahorros” estimados por más de 400 mmp producto de erradicar la “corrupción”, fueron solo efectivos en el discurso.

El estancamiento de la economía, y una eventual recesión, explicada más por causas internas que por el entorno externo y el primer año de gobierno, pondrá en jaque a las finanzas gubernamentales y al gasto asistencial.

