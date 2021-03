Marco Pérez: Más dudas sobre el costo de la cancelación del aeropuerto

Fuente: Félix Vásquez

Es un hecho documentado, que desde antes de la 4T, el Gobierno Federal no se distinguía por la “Transparencia” con la que hacía sus inversiones y sus negocios, y el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) era un claro ejemplo de esta “Opacidad”, misma que persiste y se ha acrecentado, a pesar del discurso oficial.

Como lo escribí hace ya algún tiempo, el afamado y premiado “esquema financiero” utilizado para financiar el NAICM, era un “refrito” que ya antes habían utilizado en 2005, para financiar la construcción de la terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, y consistía en “vender”, por algunos años, el flujo de efectivo generado por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de manera irregular y fraudulenta.

Digo de manera irregular y fraudulenta, porque la supuesta “venta” no se hacía a una persona moral, sino a un “Fideicomiso Privado”, (El 80460) sin personalidad jurídica, el cual ni siquiera tenía el dinero para pagar, y procedía entonces a contratar créditos o emitir deuda, para pagar esta supuesta adquisición de los derechos de cobro del TUA, mismos derechos que posteriormente los fideicomitía en otro fideicomiso (también privado) de garantía y de pago, (El 2172) quien es el encargado del cobro del TUA y del pago de los créditos.

Sin embargo, como este fideicomiso 2172 de garantía y de pago, no sabe cómo cobrar el TUA, firma un contrato de prestación de servicios con la misma vendedora (AICM) para que ésta le dé el servicio de cobro de TUA, (por módicos $50 millones de pesos al año) y de esta manera el TUA “regresa” al AICM quien lo sigue cobrando, pero ahora por orden y cuenta del fideicomiso, cerrando el círculo de esta “venta” simulada. (Incluso, sin pago de IVA de por medio).

Esta operación la calificó de simulada, además, porque ni siquiera el precio era cierto, como tampoco el tiempo de la venta, y por absurdo que parezca, el adquirente asumía el compromiso de usar el dinero del TUA para pagar los compromisos financieros adquiridos, y devolverle a AICM los excedentes!! Condiciones por demás inauditas y absurdas de aceptar, pues deja sin beneficio alguno al “adquirente”.

Para el nuevo aeropuerto, primero se contrató una línea de crédito de $1,000 millones de dólares, ($97 de los cuales se usaron para pagar lo que aún se debía de la T2) luego se incrementó esa línea de crédito a $3,000 millones de dólares, y entre finales de 2016 y 2017, se hicieron las emisiones de bonos verdes por $6,000 millones de dólares, y a pesar de que los prospectos señalaban que serían utilizados para la construcción del nuevo aeropuerto, el fideicomiso emisor de la deuda usó el dinero para pagar la venta de los derechos de cobro de TUA, mismo dinero que luego se usó para pagarle Aprovechamientos al Gobierno Federal, y finalmente, se le aporta Capital a Grupo Aeroportuario Ciudad de México, dueño de AICM, para que a través de un tercer fideicomiso, este sí público, el 80726, se administraran los pagos de la construcción.

“Este financiamiento no constituye deuda pública y será pagado con los flujos excedentes que el propio aeropuerto genere”, agregó GACM en un comunicado.

Además, se levantaron $30 mil millones de pesos de las AFORES emitiendo acciones preferentes, (mismos que ya se devolvieron) y se recompró el 30 por ciento de los bonos verdes, ($1,800 millones de dólares), y se pagó un premio de $10 dlls por cada $1,000 para que los tenedores aceptaran seguir con esta inversión, a pesar de que ya no habría fuente de pago, y tanto los recursos de las Afores, como los bonos, se pagaron con recursos del fideicomiso 80726.

De los $7,580 millones de dólares que se obtuvieron vía endeudamiento, quedan $4,200 millones de dólares de bonos verdes aún vigentes, sin pagar, (porque el dinero ya se “gastó”) y se negoció recortar el plazo máximo de repago de 30 a 19 años, conservando la tasa promedio ponderada en 5.02 por ciento anual.

Acumulados a diciembre de 2019, se llevaban pagados $635.4 millones de dólares por concepto de intereses de los bonos verdes, $246.3 millones solo en 2019, considerando ya que en ese año solo se debían $4,200 millones de dólares, mismos que se suman al costo de la cancelación, (porque el dinero ya se lo gastaron) más los intereses futuros que se habrán de pagar por 19 años, lo que abulta más el costo de la cancelación, aunque no le parezca al gobierno.

Por otra parte, NAFINSA nunca hizo públicos los datos de los fideicomisos “privados” 2172 y 80460, el cual existe desde Agosto de 2005, cuando se constituyó para levantar los $400 millones de dólares que supuestamente costaría la T2, dejando ir una oportunidad de oro para poner en evidencia a los “adversarios corruptos”, pero la pregunta obligada es: ¿Por qué no se hacen públicos estos datos?.

Si la fuente de repago de los bonos se extingue, simplemente no hay manera de pagar ni sus intereses, por lo que no hay tal “error” metodológico, la deuda aún no pagada, más sus intereses por 19 años, debe ser asumida como deuda pública y como parte del costo de cancelación.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.