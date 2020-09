Marco Pérez: ¿En realidad se reducen los ingresos a los estados en 2021?

Fuente: Félix Vásquez

En algunas notas anteriores me he referido a la metodología que en ocasiones se utiliza para analizar y comparar los datos de las Finanzas Públicas, destacando los riesgos que conlleva hacer comparaciones imprecisas, que no son correctas, y pueden conducir a conclusiones equivocadas.

Y precisamente este es el caso del análisis presentado recientemente por los Gobernadores de la Alianza Federalista, donde informan que los recursos que proyecta transferir la Federación a los Estados, se reducirán de manera importante, considerando los datos incluidos en el paquete económico presentado al Congreso para 2021.

Esto es así, porque lo que se compara, son los datos APROBADOS por el Congreso para este ejercicio 2020, datos que como sabemos NO SE VAN A MATERIALIZAR, y se comparan contra los datos del proyecto presentado para 2021, que si bien en estricto sentido podríamos decir que son datos “comparables” ya se compara Presupuesto contra Presupuesto, la realidad es que el dato para 2020 es totalmente IRREAL y representa el gasto que se “HUBIERA” realizado, de no haberse caído la economía y la recaudación.

Veamos por ejemplo, los datos del Fondo General de Participaciones del Ramo 28 Presupuestal, que por mucho, es el principal componente dentro de los 13 diferentes conceptos de recursos que se transfieren a los Estados y a los Municipios, ya que representa más del 70 por ciento de los recursos de este Ramo.

En 2019, la SHCP reporta haber transferido $879 mil millones de pesos a los Estados por este concepto de “Fondo General” que se integra con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable, que por cierto, NO solo incluye IMPUESTOS, sino también INGRESOS PETRÓLEROS, de los que Nuevo León, NO aporta en absoluto a esta recaudación.

El presupuesto para 2020, que como todos sabemos FUE MUY OPTIMISTA, estimaba que la economía crecería 2 por ciento en términos reales, y que subiría el precio del petróleo y la extracción sería mayor como en 13 por ciento, razón por la cual PROYECTABA que las participaciones a Estados y Municipios serían superiores a los $951.5 miles de millones de pesos, es decir, los Estados recibirían $72 mil millones de pesos MÁS a los efectivamente percibidos en 2019 (crecimiento de 8.2 por ciento nominal, y de casi 5 por ciento real), dos y media veces el crecimiento real de la Economía.

Lo primero que es importante señalar, es que este aumento en recursos aprobado por el Congreso para 2020, era ESPERADO, y representaban recursos frescos y adicionales a los percibidos en 2019, que NO ESTABAN ASIGNADOS y apenas se iban a GASTAR, es decir, son recursos que NO se estaban recibiendo y gastando YA, como es el caso de las Participaciones percibidas en 2019, que se recibieron, se gastaron, y generaron una “inercia” de gasto para 2020.

Es importante señalar que las Participaciones son ingresos de “Libre Disposición” para Estados y Municipios, y no están “Etiquetados”, por lo que pueden ser gastados en lo que cada entidad determine.

Bueno, la historia es que se cae la economía, se cae la recaudación y se caen los ingresos petroleros, lo que irremediablemente lleva a una reducción en la Recaudación Federal Participable, y por ende, en los recursos transferidos a los Estados.

De las pocas cifras de GASTO que se tienen con estimaciones de cierre 2020, están las Participaciones a Estados, que forman parte del Gasto No Programable del Gobierno Federal, y estiman que serán de solo $836.7 miles de millones de pesos (en lugar de los $951.5 mmp aprobados por el Congreso) es decir, serán $114.8 miles de millones de pesos INFERIORES a las aprobadas para 2020, y $42.3 mmp inferiores a las percibidas en 2019, tan solo por concepto de Fondo General.

Ahora, como el proyecto para 2021 incluye Participaciones por $921.4 mmp, si se comparan contra las que se esperan percibir realmente este año, de $836.7 mmp, se tendría que AUMENTAN en $84.7 mmp (10.1 por ciento más) PERO si se comparan contra las que IBAN a recibir los Estados, de $951.5 mmp, entonces, como dice el análisis Federalista, las Participaciones para 2021 serán INFERIORES a las de 2020 en $30.1 mmp ó en menos 5.5 por ciento, en términos reales.

Pero ojo, mucho ojo, que no hagan cuentas alegres los Estados para 2021, ya que les puede pasar algo similar a lo que está ocurriendo en este año 2020, que debido a proyecciones alegres, les ofrecieron unas Participaciones sobre-estimadas, y pensaron que iban a tener más recursos para gastar, y no fue así.

Estimar que las Participaciones puedan crecer en más de 10 por ciento nominal en 2021, proviene de estimaciones alegres en la recaudación proyectada para 2021, especialmente en materia tributaria, así como en ingresos petroleros participables, que muy probablemente NO SE DARÁN, y conducirían a ingresos reales inferiores a los “Aprobados” por el Congreso.

Esto es de particular interés, principalmente en Estados y Municipios que van a tener Elecciones el siguiente año, y podrían “eludir” las consecuencias de proyectos “alegres” en materia de Finanzas Públicas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.