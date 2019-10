Marco P. Valtier: Aumentará 39.4% la retención de ISR a los ahorradores

Fuente: Féliz Vásquez

La semana pasada, los Diputados Federales aprobaron las modificaciones a diversos ordenamientos de carácter impositivo que se traducirán en mayores enteros y pagos de algunos impuestos, tanto de ISR, como de IVA y de diversos IEPS, a pesar de la promesa del Presidente López Obrador de NO incrementar ni crear nuevos impuestos.

Por supuesto que las autoridades han defendido estas medidas, argumentando que las TASAS no se están aumentando, y que en el caso de las CUOTAS (Pesos por Litro) del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a diversos productos, como los refrescos, “SOLO” ajustan por inflación el monto del impuesto determinado en su momento, misma que NO contempló la reforma de 2014 que estableció estos nuevos tributos.

Esto de que los impuestos NO aumentan, es la misma semántica que se utiliza para decir, por ejemplo, que el Peso NO se devalúa, sino que se “desliza” o se “ajusta”, y que los precios NO suben, sino se “actualizan”, pretendiendo convencer al contribuyente que, aunque pague más impuestos, éstos NO aumentaron.

Por otro lado, es importante señalar que el impuesto causado, NO solo está en función de la TASA, la CUOTA o la TARIFA que se establece, ya que también lo determina la BASE, junto con el SUJETO y el OBJETO del gravamen, por lo que cualquier modificación a estos atributos, que se traduzca en un mayor pago, o en sujetos o actividades antes NO gravadas, que ahora SÍ pagarán, es, sin lugar a dudas, un MAYOR IMPUESTO.

Si ahora limitan la deducción de los intereses pagados, de tal suerte que AUMENTA la base del tributo, incuestionablemente, algunos contribuyentes habrán de pagar MÁS IMPUESTO, y tan lo reconocen, que señalan que el aumento es transitorio, ya que en el futuro se podría “recuperar” ese mayor impuesto pagado, claro, si no eliminan o modifican esa disposición en una futura reforma.

La medida de “actualizar por inflación” las Cuotas de algunos IEPS, cuando la reforma que los impuso NO contempló esta actualización, (a diferencia de otras Cuotas que sí se actualizan anualmente, como las de las Gasolinas) por donde se le vea, es un aumento de impuestos, y peor aún, si contabilizan la inflación no actualizada desde el año 2014.

En el caso del IVA, el sujeto del impuesto es quien realiza el acto gravado, y aunque la Ley le permite “trasladar” al cliente el pago del tributo, es quien vende el sujeto del impuesto y quien lo entera al fisco, sin embargo, ante la imposibilidad de gravar a contribuyentes extranjeros que comercializan contenidos como programas de computadoras o música, que los mexicanos adquirimos por Internet, la reforma nos hace ahora “contribuyentes” a los consumidores, en un afán recaudatorio desmedido que raya en lo ilegal.

En el caso de los ahorradores que perciben Intereses, si bien se heredó un esquema de retención que es un “Frankestein” Fiscal, ya que el impuesto a retener, por parte de quienes pagan los intereses, lo calculan como porcentaje del CAPITAL invertido, independientemente del monto de los intereses devengados, en lugar de corregir este entuerto, lo aprovechan para recaudar MÁS, y ahora, en lugar de retener el 1.04 por ciento sobre el capital invertido, la retención aumentará al 1.45 por ciento, aunque el ingreso por intereses sea CERO o NEGATIVO.

Es importante apuntar que en el caso de ingresos por Intereses, la Ley grava únicamente el Interés REAL, el cual se determina considerando el interés NOMINAL percibido por el ahorrador, descontando o deduciendo la INFLACIÓN, para determinar si hay ingreso GRAVABLE o no, por lo que en estricto sentido, la retención debe hacerse únicamente cuando haya intereses REALES pagados, y aplicando una tasa promedio, inferior a la tasa máxima de 35 por ciento, que considere que el contribuyente tiene derecho a deducir algunos gastos.

La reforma, en lugar de corregir esta ancestral inequidad, eleva en 39.4 por ciento la retención que le hará el Banco al Ahorrador, SIN considerar que la inflación está bajando, y que los intereses nominales también están disminuyendo, lo que conducirá en muchos casos a saldos a favor que en la práctica difícilmente son devueltos por la autoridad hacendaria, ya que se valen de innumerables excusas y argumentos para no devolver impuestos.

Es decir, a pesar de que en 2020 bajarán los intereses nominales pagados los bancos y muy seguramente los intereses reales también, se aumenta la retención del ISR en casi 40 por ciento, afectando por partida doble al ahorrador, desestimulando la tan necesaria generación de ahorro interno para financiar el crecimiento económico.

