Marco A. Pérez: En solo seis años, la recaudación de impuestos se ha duplicado

Fuente: Félix Vásquez

Las recientes declaraciones del Secretario de Hacienda, en el sentido de que vienen tiempos difíciles para las Finanzas Públicas, ya que los “guardaditos” se estarían terminando en este año 2019, (refiriéndose a los Fondos de Estabilización de Ingresos que heredaron de las pasadas administraciones), han suscitado una serie de “propuestas” para aumentar los ingresos gubernamentales, particularmente los ingresos tributarios, a pesar de la promesa del ejecutivo federal de no aumentar impuestos en al menos los primeros tres años de su administración.

Ya se habla en algunas redes sociales de una reforma “progresiva” al impuesto sobre la renta, así como de un eventual impuesto a las herencias, entre otras más propuestas de reformas.

Sin embargo, estas propuestas pasan por alto que en la pasada administración, particularmente en el año 2014, se aprobó una reforma impositiva de gran calado, que aumentó considerablemente la carga fiscal a los contribuyentes, particularmente en materia de ISR, así como en el IEPS Federal a las gasolinas y al diesel, el cual tenía muchos años de no aportar un solo peso a las finanzas públicas, y actualmente aporta unos $270 mil millones de pesos a la recaudación de impuestos.

De hecho, la recaudación tributaria en el país, de impuestos federales, pasó de $1.6 billones de pesos en 2013, a $3.2 billones en 2019, lo que representa un incremento del 100 por ciento en tan solo seis años, cuando la inflación acumulada en esos seis años ronda poco más del 20 por ciento, y el crecimiento nominal del PIB fue como de 48 por ciento.

¿Tan poca memoria tienen estos “promotores” de una nueva reforma impositiva?

Para las personas físicas, quienes pagábamos una tasa marginal máxima de 28 por ciento en el impuesto sobre la renta, se aumentó al 35 por ciento, además de que limitaron fuertemente las deducciones personales a las que teníamos derecho al presentar nuestra declaración anual, mientras que en el caso de socios accionistas que perciben ingresos por dividendos, se decretó un nuevo impuesto del 10 por ciento a las utilidades distribuidas, llevando, en estos casos, la tasa marginal máxima incluso al 42 por ciento.

Las empresas vieron reducidas las deducciones autorizadas asociadas al pago de salarios que no le generan impuesto sobre la renta al trabajador, como la previsión social, que son ingresos exentos para los asalariados, teniendo que asumir como costo no deducible el 43 por ciento de estos pagos.

En materia del IEPS a las gasolinas y al diesel, se derogó la “fórmula” para determinar la tasa que cada mes le aplicaría a cada tipo de producto, y que entre 2007 y 2014 (ocho años consecutivos) arrojó tasas “negativas” por lo que no solo no recaudaba Hacienda un solo peso de este gravamen, sino que le “costaba” al tener que resarcirle a Pemex un monto equivalente de este impuesto negativo.

En su lugar, se legisló una cuota fija, en pesos y centavos por litro de producto, que garantizó, a partir de 2016, un ingreso positivo para las arcas federales, cuota que año con año se “ajusta” conforme la inflación al consumidor.

También se han “adecuado” los IEPS a los tabacos, a las bebidas y alimentos con alto contenido calórico, se empezó a aplicar el IVA a transacciones por internet, se eliminó la compensación universal, se han ampliado los plazos para la devolución del IVA a favor, particularmente de empresas IMMEX, y en fin, una serie de medidas con fines recaudatorios que han rendido muchos frutos, llevando mucho dinero de los contribuyentes a las arcas federales.

De hecho, esa es una de las razones de por qué, durante el pasado sexenio, no se alcanzó una mayor tasa de crecimiento en el PIB, porque los empresarios tuvieron menos utilidades disponibles para invertir, y los consumidores menor ingreso disponible para gastar.

Si nos vamos un poco más atrás, en el año 2000, el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por los diputados, fue de $1.2 billones de pesos, y en 2019 se gastaron casi seis billones de pesos, es decir, cinco veces más en menos de 20 años, y aún es insuficiente para las “necesidades” gubernamentales.

Más que una reforma “impositiva”, ocupamos una profunda revisión al gasto gubernamental, y exigir que se ajuste a las posibilidades reales de los contribuyentes mexicanos, ya que la base de contribuyentes activos es muy reducida, dada la gran cantidad de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, por lo que no contribuyen de manera efectiva a la recaudación de impuestos.

Además, las estadísticas internacionales comparativas, no las entienden ni las “ajustan” para que sean algo más comparables, ya que por ejemplo, se comparan “contribuciones” no “impuestos”, por lo que las aportaciones a la seguridad social forman parte de la “carga fiscal”, pero solo si se pagan al gobierno, y en el caso nuestro, como las AFORES no son del gobierno, sino privadas, estas no se registran como “contribuciones” en las estadísticas internacionales.

Algo similar pasa con los “derechos” que paga Pemex, ya que para México, éste no es un ingreso “tributario”, cuando ésta es una clasificación errónea que incluso riñe con la definición de “derecho” que consigna el Código Fiscal, el cual señala que se configura cuando el contribuyente “paga” por un servicio que le proporciona el gobierno, y aquí, obviamente, no es el caso.

Las “necesidades” de gasto público, por definición, siempre serán superiores a los ingresos públicos, y lo que se ocupa es revisar el gasto, y reducirlo, pero de manera quirúrgica, no con “machete”, sin su correspondiente costo-beneficio social.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.