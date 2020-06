Luz Araceli González: Racismo y violencia

Fuente: Cortesía

A más de nueve semanas que inició el confinamiento en México a causa del Covid-19 fuimos presa de una saturación de información respecto a la pandemia. En todos los medios y redes sociales parecía que el resto de temas de la agenda nacional e internacional se habían paralizado e incluso desaparecido. Poco se atendieron asuntos como la violencia, la inseguridad, la caída de la bolsa de valores, de los precios del petróleo y hasta las crecientes cifras de desempleo. Esta semana, en la que se inicia el retorno a la llamada “nueva normalidad”, hemos sido testigos del giro que se ha dado en el foco informativo y nuestra atención se ha volcado a un nuevo tema: el racismo y la violencia, particularmente en Estados Unidos.

El asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo y sobre todo las subsecuentes manifestaciones de ira y descontento social se volvieron el centro del debate en los últimos días. La violencia que ha sacudido a más de 50 ciudades en nuestro vecino del norte ha abierto una nueva “caja de Pandora”.

Por semanas hablamos de coronavirus, pandemia, insumos médicos, defunciones, deficiencias en el manejo de la crisis sanitaria y la contabilidad de infectados, sanados y fallecidos día a día era la nota. Los últimos días hemos virado a temas de racismo, brutalidad policiaca, saqueos, marginación, discriminación, y otros que sacuden a la sociedad norteamericana. Vale la pena hacer una pausa.

El racismo y la violencia contra la población negra y otros grupos tiene una larga historia en el mundo y al día de hoy son muchos países donde cada día grandes sectores poblacionales sufren de discriminación por su color de piel, por su orientación sexual, religiosa, por su condición económica, por su etnia. Ejemplos sobran para señalar la discriminación y el racismo que se vive todos los días. Proclamamos y defendemos en el discurso los derechos humanos, pero poco se hace en la práctica cotidiana.

La muerte de George Floyd ha evidenciado una problemática que no es exclusiva del demócrata estado de Minnesota, sino reflejo de una situación estructural que se replica en varios estados de la Unión Americana y que se hace extensiva a muchos otros países en los que la violencia policiaca se suma a prácticas racistas como en Brasil, Colombia, Venezuela por sólo citar a los de nuestro continente.

Prácticas como la segregación, discriminación, persecución y violencia sistemática que se derivan de racismo y que incluso pueden llevar a tesis de supremacía racial y xenofobia nos han dado ya muchas lecciones a lo largo de la historia, ¿habremos aprendido de ella?

No basta responsabilizar a los gobiernos por el racismo y sus múltiples manifestaciones. No son sólo Donald Trump, Jair Bolsonaro o Viktor Orbán, quienes con sus discursos radicales invitan a la violencia contra negros, latinos, gitanos u otros grupos. No son sólo los partidos de derecha o extrema derecha que van ganando escaños en un gran número de países lo que propician la discriminación y la marginación. Todos somos corresponsables de estas prácticas.

Quizá habrá quienes piensen que estos temas no pasan en México, ya que según datos del INEGI apenas el uno por ciento de la población en nuestro país es afrodescendiente y se concentran en los estados de Oaxaca y Guerreo sin embargo nada más alejado de la realidad. En México también se padece racismo y discriminación por cuestiones de etnia, raza, orientación sexual y sobre todo por condición económica.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) nos presenta datos que hemos de destacar de prácticas xenofóbicas, racistas y discriminatorias en nuestro país, además ubica a Monterrey dentro de las ciudades con los más altos índices de racismo y discriminación hacia la población indígena.

La prensa nos relata que George Floyd había perdido su empleo como consecuencia de la pandemia actual, a su muerte siguieron extensas manifestaciones de protesta, violencia, caos. No esperemos a que tragedias como la de Floyd se repliquen en nuestro país, en nuestras ciudades. Gobierno y sociedad tenemos la responsabilidad de combatir el racismo y la violencia en todas sus manifestaciones más ahora cuando el tejido social es muy frágil tras este largo confinamiento.

La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.