Luz Araceli González: México y las elecciones en Estados Unidos

Fuente: cortesía

Pocas elecciones en el mundo acaparan la atención global como las que ocurren cada cuatro años en Estados Unidos. De más de 193 países que existen en el orbe no hay otro punto en el planeta que genere tantas expectativas respecto a sus procesos electorales. Ni siquiera las elecciones en Rusia, China o algún miembro de la Unión Europea provoca tal expectación a pesar de ser, junto a nuestro vecino del norte, grandes potencias globales.

La atención que recibe Estados Unidos (EEUU) es manifestación clara del aún gran poder que ejerce esta potencia mundial, pese a sus detractores y a las tesis que sostienen el declive estadounidense y el ascenso de China. Nuestro vecino del norte sigue siendo la primera economía mundial, la primera potencia militar tanto en armamento convencional como en su capacidad nuclear, el principal productor de petróleo y además un gran exportador de producción “cultural” que incluye cine, series televisivas, deportes y modelos de consumo… Estados Unidos es sin duda una potencia global tanto en las dimensiones de poder blando y poder duro presentadas por distintos estudiosos entre los que destaca Joseph Nye.

El interesante equilibrio que se logra entre el hard power y el soft power son un imán que atrae el interés, preocupación y admiración de distintos sectores a lo largo y ancho del planeta. De manera particular las elecciones de esta semana captaron la atención y sobre todo la preocupación de diversas voces entre las que destaca la Ministra de Defensa alemana, Kramp Karrenbauer quien calificó la situación en EEUU como muy explosiva, en tanto que Angela Merkel, Canciller alemán, señaló que la situación debía de preocupar a todos. Expresiones de esta naturaleza se han dejado escuchar en diversos países en voz de los más altos niveles de gobierno.

La situación de crisis generalizada a la que ha llevado el actual presidente Donald Trump y candidato para un nuevo periodo por parte de los republicanos, explica las preocupaciones mundiales. Destacan, al interior la crisis económica, el desempleo, el resquebrajado sistema de salud, el movimiento Black Lives Matter, la errática respuesta ante la pandemia del Covid-19, y la profunda división de la nación americana, apenas vista en la época de la segregación racial, hace más de 5 décadas ilustran esta desarticulación. Hacia el exterior la confrontación y vaivenes con China, Rusia, los miembros de la OTAN, además del cuestionamiento que ha hecho Trump a los mecanismos del multilateralismo destacándose su férrea crítica a Instituciones internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial de Salud (OMS) de las cuales Trump decidió retirar a su país, son todas éstas expresiones del punto crítico en que se encuentra la Unión Americana y que son el escenario en que se disputa la elección entre Biden y Trump. Elecciones que no sólo definirán el rumbo de una gran nación, sino el destino de muchos asuntos en la arena global.

En este contexto nuestro país está muy atento al devenir de los procesos políticos allende su frontera norte. Los cuatro años de Trump en la presidencia han representado para México serios descalabros, no sólo por la continua presión ante el tema migratorio y de la construcción de un muro que a decir de Donal Trump, debía pagar nuestro país, sino por una sistemática hostilidad hacia los mexicanos expresada en tuits, declaraciones, entrevistas y demás medios que llevó, entre otros asuntos, a poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a una complicada negociación de un nuevo acuerdo, el T-MEC, cuyas desventajas aún no se han dejado sentir. Sabemos que de ganar Trump la relación bilateral seguirá estando en la cuerda floja y requerirá de profundos esfuerzos para, si no neutralizar, sí al menos aminorar sus efectos y la volatilidad que propicia en los mercados de valores, la paridad del peso, la inversión y otros rubros estratégicos cuyo impacto se deja sentir en el bolsillo de cada mexicano en ambos lados de la frontera.

En caso de triunfar Joe Biden tampoco debemos echar “campanas al vuelo”, ciertamente México nunca ha sido una prioridad ni para demócratas ni republicanos. El manejo de la agenda bilateral seguirá fuertemente presionado y se requiere de un equipo con sólida experiencia… la pregunta es: ¿el gobierno actual de la 4T estará en condiciones y capacidad de enfrentar los retos de una relación profundamente compleja, interdependiente y asimétrica?

Esperemos que al menos los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, sobre todo lo de los estados fronterizos, si logren estar a la altura de los tiempos que están por venir.

La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.