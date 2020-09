Luz Araceli González: México en el 75 Aniversario de la ONU…

Fuente: cortesía

Esta semana se realizó un evento de alto nivel para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Reunión que tuvo por título: “El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos: reafirmación de nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo” en el marco del 75ª Sesión de la Asamblea General, siendo este encuentro inédito toda vez que es la primera ocasión en que se lleva a cabo de manera virtual a consecuencia de la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el mundo.

Cabe recordar que la Organización de Naciones Unidas es el máximo organismo multilateral promotor de la paz, la seguridad y la cooperación internacional, de acuerdo a su Carta. Creada en el marco de la Segunda Guerra Mundial cumple este 2020, 75 años de labor. Pese a las críticas que se ciernen sobre ella debido a su desempeño y lo que muchos llaman, su incapacidad para resolver los problemas centrales para los cuales fue creada, sigue siendo el foro por excelencia para debatir, evaluar y en la medida de sus capacidades atender los desafíos globales.

Incluso las críticas a la ONU se extienden a todo el sistema de organismos especializados que la integran, entre los que destaca la Organización Mundial de la Salud, la cual sigue sin poder dar respuesta eficaz a la actual pandemia global y de la que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a su país en fecha reciente.

La agenda mundial ha variado continuamente, y por ende la de la ONU ha ido ajustándose a los retos globales, sin embargo, desde el 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron lo que hoy se conoce como la Agenda 2030 integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible cuya meta es “erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”.

Para este 75 periodo de sesiones, se identificaron temas prioritarios como el fortalecimiento del multilateralismo, el trabajo conjunto y efectivo para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, el rescate del medio ambiente, las agendas de género al tiempo que se señalaron temas urgentes como la pandemia global del Covid-19 y el trabajar conjuntamente para la obtención de la vacuna que le haga frente.

Nuestro país es miembro fundador de esta organización y nuestro actuar en ella desde 1945 ha estado caracterizado por una sólida defensa de los principios de la Carta, mismo que coinciden con los de la política exterior mexicana contenidos en el artículo 89 constitucional. Una larga lista de diplomáticos mexicanos ha puesto muy en alto el nombre de México en este foro internacional. Discursos de algunos de nuestros presientes en estos 75 años han sido emblemáticos.

En este 75 aniversario, la participación de nuestro país ha dejado mucho que desear, por no decir que ha sido lamentable. La tribuna de la Asamblea General de la ONU no es espacio para lecciones de historia nacional, tampoco para hacer proselitismo de un “proyecto” político, menos aún para citar personajes históricos bastante cuestionados en la historia universal como Benito Mussolini, y menos aún para “alzar campanas al vuelo” con expresiones triunfalistas de contención de la pandemia que la propia Organización Mundial de la Salud y muchos países señalan como grave aún.

No hubo una mención al multilateralismo, no se manifestó ninguna posición frente a la Agenda 2030, no se hizo ningún llamado para asumir compromisos regionales y menos aún globales, y para variar el tema de la agenda de género y esfuerzos para avanzar en este rubro no figuraron… ¿Dónde quedaron los asesores de política exterior del presidente? ¿Acaso el secretario de Relaciones Exteriores no pudo asesorarle respecto al alcance y objetivos de este encuentro de Alto nivel? Alguien debió hacerle saber al jefe del ejecutivo que la participación de México en este foro mundial, no era una mañanera…

La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.

