Lupita Hernández: Convirtiéndote en una mejor socia de negocio

Fuente: Cortesía

En un inicio de mi vida profesional alguien muy cercano me expresó que estando en el área de Recursos Humanos viviría siempre en Disney World y no conocería el mundo real de los negocios. Si bien hirió mi orgullo profesional en ese momento, este suceso se convirtió en la catapulta que me ha llevado a donde estoy.

A partir de aquí se despertó en mí un gran interés por conocer todo tipo de información del negocio, así como aprovechar toda oportunidad de aprendizaje y algo más importante el cuestionarme: ¿Cómo me hago valiosa para mis clientes internos? Si bien todos somos importantes más no imprescindibles, sabía que tenía que haber algo que marcara la diferencia y fue emprender un camino hacia mi interés genuino por entender cada área del negocio como si fuera mi propia empresa.

Con base a esta experiencia te quiero compartir lo que para mí resumen siete hábitos que te pueden ayudar a convertirte en una mejor socia de negocio independientemente del área en el que estés dentro de una organización:

Hábitos personales

Como primer paso es importante dejar de pensar que los temas de otras áreas no son de nuestro interés. ¿Te ha pasado que estás quizás en una junta y dices -ah ese ya no es mi tema- y te pones a hacer otra cosa? Uno nunca sabe cómo ese nuevo conocimiento te puede dar un mayor entendimiento del negocio y no se diga aún más, ayudarte a hacer aportaciones de valor en otras áreas fuera de tu especialidad.

Pregunta siempre, siempre. No te quedes nunca con la duda de que significan conceptos, acrónimos, proyectos que son nuevos para ti. Y si te gusta la idea haz tu glosario personal.

Aprende el idioma de tus clientes internos. Escucha, observa, analiza ¿cómo son más receptivos a una nueva propuesta? ¿son visuales o numéricos? ¿prácticos o les gusta el detalle? ¿Cómo les gusta recibir las noticias? ¿Y qué tal los reportes?

Hábitos en relación con los demás

Aprovecha toda oportunidad de interacción con colegas de otras áreas y de todos los niveles. En el elevador, al inicio o final de una junta y haz la siguiente pregunta poderosa: ¿Cuéntame en que proyectos andas? Te sorprenderás que la mayoría de ellos estarán dispuestos a compartirte.

Crea lazos de confianza y empatía con tus clientes internos. Ofrece por más mínimo que sea algo de valor para ellos de forma frecuente: Puede ser la simple escucha, o compartir información de revistas, boletines de su utilidad.

Hábitos en relación con la estrategia de tu empresa

Asegúrate de hacer siempre tu conexión con la estrategia y propósito de la organización. Define con tus propias palabras o esquema personal cómo lo que tú haces contribuye al logro de esta. Así mismo, identifica que de esta estrategia te empodera y hace match con tus objetivos personales y profesionales.

Practica el tener una visión holística y no individualista. Pregúntate como tu proceso, área, iniciativa se conecta y se puede integrar con otras para el beneficio del negocio como un todo, más allá del beneficio del desempeño individual de tu función.

Te invito a forjar cada día ser una mejor socia de negocio de tus clientes internos y por ende de tu organización, interésate genuinamente por lo que hacen en otras áreas que no son de tu especialidad, por los procesos claves de tu empresa, y con ello haz conexiones sobre como tu área de especialidad en conjunto con tus habilidades personales atienden al bien mayor de la organización. ¡Indaga, conoce, escucha, interésate!

La autora es Gerente de Planeación de Talento, Comunicación & Resp. Social en O-I Glass Américas Central. Socio ERIAC Capital Humano e Integrante del Comité de Entendimiento del Negocio de ERIAC.

Opine usted: editorial@eriac.com.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.