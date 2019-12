Luis González Villarreal: Mtbe y etanol en las gasolinas

Fuente: Cortesía

Estimado lector, en la NOM 016 CRE 2016 en la que se habla de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, se detallan las fórmulas de las gasolinas que se pueden comercializar en el país.

La gasolina para motores es una mezcla de distintos productos. En todo México se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes en gasolinas Regular y Premium hasta en un contenido máximo de 2.7 por ciento masa de oxígeno en el petrolífero.

Y está prohibido el uso de etanol en la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México), ZMG (ZonaMetropolitana de Guadalajara) y ZMM (Zona Metropolitana de Monterrey). Se permite un contenido máximo de 10 por ciento en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas regular y premium, en el resto del territorio nacional, para lo cual, podrán utilizarse aditivos inhibidores de corrosión. También existen algunos porcentajes (%) máximos permitidos dependiendo de la región de aromáticos, olefinas, benceno, azufre total y de oxígeno.

Las gasolinas que son suministradas por Pemex en el país, actualmente son con base en Mtbe, en Estados Unidos por contraparte utiliza gasolinas con 10 por ciento de etanol y se encuentran realizando estudios para aumentar a E15, es decir 15 por ciento de etanol.

Pero cuales son algunas de los beneficios si seguimos utilizando Mtbe en el país? El Mtbe es más económico que el etanol, los precios son constantes por ser un en base a fósiles, es un producto que se puede mezclar con la gasolina base desde la refinería o bien en cualquier terminal, etc.

El etanol, por contraparte por su naturaleza no fósil, absorbe la humedad del ambiente, generando problemas en la infraestructura de las estaciones de servicio (E.S.), mismas que en todo México no están acostumbradas al manejo de etanol y hasta en los vehículos se podrían generar daños, esto es si no se utilizan aditivos inhibidores de corrosión necesarios para su manejo en las estaciones de servicio.

Por otro lado la gasolina base para ser mezclada debe ser transportada hasta la terminal y ahí debe de ser agregado el etanol, debido a que si se transporta por ducto o algún otro medio de transporte va a absorber la humedad de cada uno de los contenedores que sea utilizada para su traslado. Generando esto un aumento en el costo, debido a que se tiene que modificar las terminales para la correspondiente mezcla en sitio.

Ya que la gasolina es mezclada con etanol, debe de ser trasladada de la refinería o de la terminal directamente a la estación de servicio, evitando en mayor medida lugares de almacenamiento prolongado, ya que esta humedad puede generar óxido en los tanques, ventilas, etc. Toda esta suciedad podría ser llevada a las estaciones de servicio y como consecuencia ser depositada en su vehículo, lo cual podría generar fallas.

El etanol bien manejado puede hacer crecer la industria de la agricultura, ya que se encuentra principalmente en la producción de maíz, desarrollando campos enteros, generando una gran cantidad de empleos, el problema recae en que al existir un aumento en la demanda de la producción, los productos alimenticios pueden tener aumentos significativos en sus precios si no se genera una industria especializada en el desarrollo de etanol.

Para darse cuenta que gasolina es la que le están suministrando a su automóvil, si usted llega a una estación que cuente con gasolinas con etanol, la señalización debe indicar E10.

Existen distintas opiniones en cuanto a la contaminación que genera cada uno de estos componentes. Hay quienes están a favor del etanol y quienes del Mtbe.

Los automóviles en México pueden utilizar ambas gasolinas, pero es importante para los propietarios de las estaciones de servicio que comercialicen gasolinas con etanol en las regiones que si son autorizadas, que verifiquen en que parte de la cadena de valor es mezclado el etanol, para que eviten el tener un producto que dañe sus instalaciones y que por consecuencia puedan dañar las unidades del usuario final.

Estimado lector ¿con el actual fortalecimiento de Pemex y con las internacionales ya en el país, en su región, cuál cree usted que será la gasolina que será suministrada a su vehículo?

Gracias, Hasta la próxima!

