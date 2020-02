Luis González: Movilidad Sostenible

Fuente: Cortesía

Estimado Lector, en nuestro querido México es muy común que las tecnologías de vanguardia tarden un poco en penetrar al mercado y en que cada uno de nosotros las podamos disfrutar, uno de los casos es el gas natural vehicular. La cantidad de automóviles que circulan en nuestro país se incrementa cada año, actualmente hay más de cuarenta y siete millones de vehículos. Los cuales consumen diésel o gasolinas y el promedio de antigüedad de los vehículos que utilizamos es de 15 años.

La tendencia es que en los próximos treinta años continuemos incrementando la cantidad de unidades en circulación en nuestro país. Esto como consecuencia generara mayor consumo en gasolinas y diésel, así como una mayor contaminación en el país. Actualmente existen varias alternativas ecológicas como lo son los automóviles eléctricos, los automóviles de gas natural, los de hidrógeno y veremos cada vez con una mayor urgencia la implementación de más tecnologías que hoy se encuentran en desarrollo.

Nuestras ciudades están cada día mas llenas de todo tipo de contaminantes, entre los más comunes están el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. Los contaminantes gaseosos del aire también provienen de industrias. Comúnmente es reconocida la contaminación del aire como la niebla tóxica (smog). La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores, fábricas, edificios, casas, etc.

En nuestro país y en el mundo es necesario para erradicar la pobreza el impulsar el desarrollo industrial, pero es importante que el aumento en el consumo energético tome las medidas correspondientes para cuidar el medio ambiente.

Se estima que sigamos teniendo un crecimiento en el parque vehicular, según datos del INEGI en el año 1990 teníamos nueve millones 862 mil 108 vehículos de motor registrados en circulación, al año 2018 se tienen registrados 47 millones 790 mil 950 unidades. Este crecimiento se dio en casi treinta años .Si continuamos con la misma tendencia con los volúmenes en aumento de consumos de combustibles, la contaminación escalará de forma similar. Sabemos que detener el crecimiento no sería una medida ya que sin movilidad se detiene el país. Pero si podemos promover e impulsar medidas que si bien no disminuyen el consumo actual de la nación de gasolinas y diésel, si brindan alternativas ecológicas. Al menos este crecimiento paulatino no se genere totalmente a estos refinados, ya que al existir este aumento en la demanda ni con todas las refinerías de Pemex trabajando al cien por ciento incluyendo la que operará en Dos Bocas podrían satisfacer.

La alternativa de impulsar el gas natural en los vehículos, esta opción tiene varios años de desarrollo en distintos países del mundo, al grado en el que en países de Europa se está prohibiendo el utilizar diésel en los vehículos. Si bien en México por la antigüedad de las flotas sigamos utilizándolo por muchos años y por qué no hasta es posible que veamos automóviles usados con motores diésel europeos en reventa en México. Por eso es importante impulsar las energías alternativas y diversificar el creciente aumento en los consumos.

En los países Europeos, en China y en América Latina están migrando a los automóviles con energías alternativas. El gas natural por su naturaleza, es uno de los productos que se lleva mejor con las energías limpias. Ya que el grado de contaminante es muy bajo en comparación con los refinados.

En México tenemos 25 años de retraso en la implementación del GNV en el mercado vehicular pero es algo de muy cotidiano en América Latina en países como Colombia, Argentina, Brasil y en el mundo entero los automóviles de gasolinas y gas natural siguen tomando mayor terreno.

En el estado de Nuevo León, la nueva ley de movilidad está impulsando el uso de gas natural vehicular, lo cual brindara grandes beneficios ecológicos y se espera que aporte una gran competitividad en la región.

Estimado Lector, ¿cree usted que vale la pena impulsar el crecimiento, desarrollo e implementación de energías limpias en nuestro país?

Gracias, hasta la próxima!

El autor es CEO de Petroland, ex Director General de Franquicias Pemex y constructor de Estaciones de Servicio. También es Comercializador Autorizado de la CRE; miembro del PEI/NACS y Consultor en Eficiencia Energética.

Opine usted: lgonzalez@petrolandmx.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.