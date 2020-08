Luis González: Litio, el oro vehicular

Fuente: Cortesía

Estimado lector, nos encontramos cruzando un año fuera de serie, cuando la pandemia inicio y se implementaron las medidas sanitarias, se pensaba que pasando un periodo corto estaríamos reactivando nuevamente todas nuestras actividades, algo similar a cuando nos vemos golpeados por una tormenta, dejándonos solamente encharcamientos, que solo con una limpieza retornamos a la normalidad. Hoy todo parece indicar que se llevará un largo periodo en que retomemos todas las actividades y una de las consecuencias directas es que entre más tiempo se mantengan suspendidas, se genera el efecto como el de un huracán que va aumentando su fuerza, que impacta nuestra economía. Al igual que durante y después que pasa un huracán hay que poner en marcha planes de rescate.

En ocasiones no queremos escuchar la verdad porque no queremos que nuestras ilusiones sean destruidas, pero hoy se ocupa hacer una verdadera radiografía de la situación económica y tomar medidas nuevas e inteligentes, el desempleo que está generando el Covid en México y en el mundo es muy grave, al grado que de no tomarse las acciones correspondientes podría llegar a compararse con la gran depresión que se vivió el siglo pasado, esto nos afecta a todos, debemos como sociedad generar programas contra cíclicos enfocados en la recuperación económica. De no hacerlo nos podría tomar muchos años el recuperar el nivel socio económico que teníamos en el país previo a la pandemia.

Si bien hoy tenemos la reciente entrada del T-MEC, en la que se fortalecen nuestras relaciones comerciales con nuestros vecinos del norte, lo cual puede generar nuevas oportunidades para nuestro país, para las cuales ocupamos otorgar las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos y así obtener un creciente desarrollo nacional.

En esta columna quiero platicarles de un metal que podría convertirse en el oro del futuro, el litio, el cual nuestro país cuenta con unas de las más importantes reservas, es muy escaso en el mundo y su precio y su demanda diariamente van en aumento. El litio es el elemento base utilizado para la producción de muchos productos, como los fuegos artificiales, para la soldadura de aluminio, para generar lubricantes, en medicamentos, pero donde cuenta con un gran potencial es para la fabricación de baterías ligeras y eficientes.

Si bien hoy su celular, su computadora portátil, las bocinas portátiles y un sin número de equipos utilizan baterías, uno de los crecientes consumidores de este tipo de baterías es la industria automotriz.

Los automóviles eléctricos para almacenar la energía utilizan baterías en base a litio. Todavía los automóviles eléctricos enfrentan importantes retos para poder penetrar de forma importante al mercado ayudando a que el combustible no se queme dentro del motor del automóvil en la ciudad, siendo en nuestro país en mayor medida quemado el combustibles en plantas generadoras de electricidad alejadas de la metrópoli, se espera que en los próximos diez años veamos un gran avance en estas tecnologías.

En nuestro país están instaladas importantes maquiladoras automotrices, debido a la mano de obra calificada con sueldos muy bajos, lo que nos hace muy atractivos, si contamos también con energía eléctrica y combustibles a precios competitivos, le añadimos el ser vecinos a los Estados Unidos. Tenemos una gran oportunidad y es que la cadena de producción en cualquier industria entre menos logística deba recorrer cada materia prima para la creación del producto final, ayuda a generar competitividad.

El contar con Litio, que es la materia prima base de las baterías es una cosa, pero aquí contamos con todas las herramientas para poder fabricar automóviles eléctricos, lo cual es algo que nos impulsa frente a otros países, si trabajamos en tener un país estable, con seguridad y con una economía sólida, impulsara las condiciones para un real desarrollo de toda una industria que se encuentra en evolución. Esto en futuro no muy lejano podría generar que nos convirtamos en uno de los más grandes fabricantes de automóviles eléctricos.

Estimado lector, ¿ cree usted que los mexicanos podemos encontrar la fórmula para reactivar la economía y no solo recuperarnos en corto plazo de la pandemia, si no encontrar nuevas rutas hacia el futuro y salir fortalecidos de la actual situación ?

Gracias, Hasta la próxima!

El autor es CEO de Petroland, ex Director General de Franquicias Pemex y constructor de Estaciones de Servicio. También es Comercializador Autorizado de la CRE; Especialista en GNL / GNC, miembro del PEI/NACS y Consultor en Eficiencia Energética.

