Luis Casarín: Cartas invitación y recaudación

Las facultades de la Autoridad Fiscal se dividen en dos grandes apartados, las facultades de comprobación que tienen como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y las facultades de gestión cuyo objetivo es asistir, controlar y vigilar el cabal cumplimiento de las exigencias fiscales, entre éstas últimas se encuentran las cartas invitación. Siendo pertinente aclarar que los créditos fiscales únicamente nacen de la autodeterminación que haga el contribuyente o en su caso del ejercicio de las facultades de comprobación de la Autoridad.

Al respecto, tenemos que la Autoridad Fiscal ha encontrado en las cartas invitación un método de recaudación sumamente efectivo; gracias a las mismas se ha logrado que los contribuyentes, en cifras récord, realicen el pago voluntario de sus contribuciones.

A través de las cartas invitación se le indican inconsistencias al contribuyente en el pago de sus impuestos, se le requiere información con un plazo perentorio para presentarla o incluso se le cita a una reunión presencial o virtual con la Autoridad; y las preguntas que como asesores recibimos son: ¿Debemos dar respuesta? ¿Debemos comparecer? ¿Debemos autocorregir? .

Dada la naturaleza de la carta invitación, tenemos que no existe obligación alguna ni de proporcionar información, ni de respetar el plazo otorgado, ni de acudir a cita alguna o de hacer ninguna autocorrección. Sin que lo anterior signifique que sea recomendable una actitud pasiva por parte del contribuyente.

Tomando en cuenta que la función del SAT es coadyuvar a que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales conforme a la ley, las cartas invitación constituyen una llamada de atención de que posiblemente existan cuestiones que atender; por ello siempre es recomendable revisar los periodos observados y en caso de existir alguna diferencia, hacer la corrección correspondiente.

De igual manera, vale la pena ir a las reuniones con la Autoridad a efecto de tener una visión clara de las causas y razones por las que ésta considera que existen inconsistencias y en su caso, internamente, hacer la revisión y corrección que en su caso corresponda.

El atender o no una carta invitación nada tiene que ver con que la Autoridad ejercite facultades de comprobación, aunque a veces así lo parezca del texto, ya que las facultades de comprobación las puede ejercer con independencia de que la carta invitación haya sido atendida o no y si el contribuyente opta por una autocorrección a instancias de lo que se le indicó en la carta o reunión; dicha autocorrección constituye un acto propio no susceptible de ser impugnado.

En conclusión; las cartas invitación y las reuniones de ellas derivadas no generan obligación alguna al contribuyente y es únicamente después de un análisis interno de las inconsistencias señaladas que éste podrá optar por autocorregirse para evitar multas o elegir esperar a que la Autoridad ejerza sus facultades de comprobación a efecto de entablar una defensa fiscal en forma.

