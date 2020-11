Luis Acosta: Liderazgo con Sentido Humano

Fuente: cortesía

Durante el segundo semestre del 2020 hemos visto que han emergido innumerables productos tecnológicos de manera acelerada y exponencial derivados de la crisis que todos estamos enfrentando. Esto ha provocado que las organizaciones se hayan tenido que adaptar e incluso reinventar para sobrevivir a esta situación sin precedentes.

Las empresas cada vez se enfocan más en esquemas de trabajo flexible, así como programas de salud y bienestar para sus empleados. Para que todo esto funcione, es indispensable contar con líderes efectivos que además de asumir su rol directivo, demuestren genuinamente que los empleados son su mayor prioridad atendiendo sus situaciones personales y emocionales.

En mi trayectoria profesional he tenido la fortuna de trabajar con excelentes líderes que han demostrado tener un dominio sobresaliente en las competencias administrativas, técnico y humanas. Sin embargo, aquellos que más me han dejado huella, poseen estas características las cuales conceptualizo como elementos de una competencia de liderazgo que se podría denominar “Sentido Humano”:

• Tienen un propósito

• Son humildes

• Demuestran compasión

• Son empáticos

Jacob Morgan (“The Future Leader” 2020), define 5 cualidades de los Líderes con Propósito y Bondad: 1) Logran compromiso con todos los empleados, 2) Practican la Empatía y la Autoconciencia, 3) Tienen una causa por la que luchan, 4) Ven a los empleados como humanos, y 5) Eligen tener un propósito y ser bondadosos.

En la humildad se pueden integrar varias cualidades de un líder: mostrarse como un ser humano, vulnerable, abierto a escuchar y dispuesto a desaprender para aprender de la gente que lo rodea, es respetuoso y respetado por la gente, inspira confianza y es alguien enfocado al servicio de los demás.

De acuerdo con Rasmus Hougaard y Jaqueline Carter (“The Mind of Leader” 2018), la compasión es la intención de contribuir a la felicidad y el bienestar de otros. Un líder compasivo tiene un interés genuino en que su gente no solamente entregue resultados, sino que prospere. Por lo tanto, el liderazgo compasivo requiere tener sabiduría para liderar por un bien mayor y a largo plazo.

Muy importante está la empatía, que significa comprender los sentimientos, emociones y experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo; aún y cuando en muchos casos se cataloga como una habilidad “suave”, concuerdo con la opinión de Steve Browne (“HR Rising!! – From Ownership to Leadership” 2020) en que la empatía es una habilidad de negocio, ya que está presente a lo largo y ancho de la organización en cada uno de sus líderes.

El 2020 está por terminar; dependerá de cada persona tomar el rol de víctima en cuanto a que fue un año negativo y pesimista, o bien asumir un rol protagónico de ser un líder capaz de capitalizar las oportunidades que se presentaron, aprender de las experiencias y convertirse en un Líder con Sentido Humano.

El autor tiene más de 13 años de experiencia como líder de la función de Recursos Humanos en diferentes empresas, es Master en Administración por la EGADE Business School y está certificado por la Society for Human Resources Management como Senior Certified Professional (SHRM-SCP). Es Socio e Integrante del Consejo Directivo de ERIAC Capital Humano como Vicepresidente del Foro ERIAC Live.

