Los primeros 100 días de los ciudadanos

¿Qué les parece si hacemos un recuento de todo lo que logramos los ciudadanos en los primeros 100 días de este nuevo gobierno federal? Creo que nos ayudaría a observar si seguimos haciendo lo mismo, por lo que posiblemente estaremos recibiendo lo mismo.

Uno de los principales retos que tenemos como ciudadanos en México es el interesarnos en los temas políticos más allá de los chismes y platicas de café. Esto ha instalado un paradigma en nuestro inconsciente que no nos permite participar, ya sea apoyando o exigiendo a nuestras autoridades. Lo que sí hacemos es mucho ruido en las redes sociales, sobre todo compartiendo información poco fidedigna, que nos mantiene constantemente viviendo nuestra polarización.

¿Cómo un presidente puede llegar a mostrar cambios radicales en tan sólo 100 días? En anteriores sexenios, lo que se hacían era encarcelar a un personaje conocido por su mal haber para demostrar poder y crear una mejor percepción de su identidad entre otras cosas, lo que le permitía ganar tiempo para mostrar resultados.

Hoy según las encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con una amplia popularidad y aceptación en nuestro país. Más allá de los estigmas que sigue cargando por su forma de generar polémica y sus acciones que aparentan no tener mucha profundidad, ha logrado crear un espacio de consciencia alrededor de la corrupción. No todos teníamos la idea de lo extenso y serio del problema. Hay mucho ruido en las formas de cómo lo ha enfrentado, sin embargo lo que él prometió fue un cambio radical en la forma de gobernar por lo que siendo coherentes, no podríamos esperar otra cosa.

Los ciudadanos nos hemos quedado en el juego inconsciente de siempre. Iniciamos creyendo que el gobierno que llega nos resolverá todos nuestros problemas y terminamos siendo nuestra propia cárcel de inacción. Esto crea el inconsciente colectivo que nos atrapa de nuevo para alejarnos de las posibilidades que tenemos para mejorar nuestro país, ya que se nos olvida que todos somos parte de lo que llamamos México.

Esto también sucede con la relación de gobernantes a nivel estados o municipios dentro de nuestro país. En Nuevo León tenemos un claro caso de habernos quedado viendo desde lejos a un “gobierno ciudadano” que nos venía a rescatar y que no trajo ningún cambio como lo esperábamos. Las pocas exigencias se quedaron en actos con poca participación y en su mayoría liderados por las fuerzas políticas opositoras. Caímos de nuevo en el juego inconsciente.

Nos quedan suficientes días, más allá de los primeros 100, para entrar en acción. Tenemos la oportunidad de empezar a participar como ciudadanos de una forma diferente. Una participación lejos de nuestras emociones y pensamientos que nos distraen de lo más importante que es potenciar lo que sí somos y lo que podemos hacer por nuestro país.

Es momento de preguntarnos ¿Qué puedo hacer por México? ¿Cómo puedo apoyar al presidente para desaparecer la corrupción? ¿Qué voy a exigir que se cumpla y cómo lo voy a hacer más allá de quejarme? ¿Cómo voy a formar parte de este cambio social? ¿Qué puedo hacer para sumarme y acabar con las “fake news”? ¿Cómo puedo volverme más consciente y coherente con México? ¿Qué compromiso tengo para hacerme responsable de mis actos y dejar de buscar culpables?

Hay muchas preguntas que pudiéramos hacernos para entrar en una acción consciente para mejorar nuestro país. Siendo objetivos, en estos 100 días podemos ver a adultos mayores o personas con discapacidad que ahora reciben apoyo, campesinos que por fin reciben recursos completos, “ninis” que están aprendiendo a trabajar teniendo un empleo pagado y ahorros importantes por el enfrentamiento al huachicoleo, entre otras cosas.

¿Estamos siendo conscientes de esto?

Si no lo vemos con un observador diferente y seguimos pensando que todo está mal, no podremos sumarnos como mexicanos para aportar y entender que un cambio radical no se da en 100 días, pero sí puede sembrarse y fortalecerse en el camino cuando vamos juntos.

Y tú ¿Qué hiciste por México en estos primeros 100 días de gobierno?

