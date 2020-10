Los fideicomisos no están hechos para cumplir caprichos de los gobernantes: Bronco

Los recursos destinados para los diversos fondos, ayer extinguidos por el Congreso de la Unión, no están para satisfacer los caprichos de los gobernantes en turno, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León (NL).

“El Bronco” resaltó que dicho dinero es para resolver los problemas de un país.

“Creo que no es una buena política. Estoy de acuerdo con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en atacar de lleno la corrupción, la pobreza, pero no solo en el sur y sureste hay pobres, en NL también hay (…) en este momento tenemos mucha gente sin empleo. Ojalá y (los recursos) fueran destinado para eso, sin embargo, no lo sé”.

“No estoy de acuerdo, no es una buena política y si se hace que se haga para resolver los problemas que el país tiene, no para los caprichos de los gobernantes en turno”.

Resaltó que esos recursos le costaron a los mexicanos que pagaron sus impuestos y con lo que se debería de potenciar el talento de las personas, en el caso del Conacyt, y atender las emergencias creadas por los desastres naturales, en el caso del Fonden.

“En el tema del Fonden, el presidente vino y dijo que nos iba a ayudar, agilizó los trámites para que el fonden dijera cuáles eran las obras que necesitaban el apoyo, pero es fecha que no nos dan un solo peso y, esa es una responsabilidad de la federación para eso aportamos los impuestos.

“Espero que los diputados reflexionen y que no lo hagan solo por mayoriteo”, resaltó.

Dijo que sí es posible gobernar teniendo un Congreso opositor y para muestra su Gobierno.

“Estoy orgulloso del congreso de NL porque no tengo ningún diputado y la mayoría me cuestiona, un día sí y otro también, pero me he llenado de fortaleza para convencerlos de que trabajemos juntos por NL y lo hemos logrado, sí se puede gobernar así. Por qué no lo hace el presidente”

“Los recursos de los fideicomisos no son de él, son del país para que el país crezca y tenga condiciones para resolver las cosas. Dicen que lo ven a usar para el tema de salud, ojalá”, puntualizó.