Lleva Solensa el gas “sobre ruedas”

Existe una expresión que dice: ‘Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña’ siendo su significado o ‘moraleja’ una recomendación a tomar la iniciativa en algún asunto que nos sea de interés, sin esperar a que suceda por sí solo y esto aplica para el gas natural, ya que si este energético no llega a las empresas por la ausencia de un ducto, esto no impide que se entregue hasta sus puertas.

Este es el ejemplo vivo de la actividad de la firma regiomontana Solensa, cuyo director general, Alejandro Doehner, destaca en entrevista que, “la empresa -Solensa- entrega energía a donde no llega la infraestructura tradicional: se surte el gas natural en donde no hay ductos para la industria, y con este combustible también se genera energía eléctrica en el sitio, donde no existe la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Solensa es la primera planta de licuefacción de gas natural en México.

“Dado que fuimos los pioneros de la industria y que partimos de una tecnología innovadora, en casi más de 10 años de operación, hemos desarrollado la experiencia que nos permite ser muy competitivos y pasarles esos ahorros a los clientes”, señaló.

Explicó que, “en el proceso se pasa el gas natural del estado gaseoso al estado líquido (GNL) o conocido como LNG, por sus siglas en inglés. En líquido requiere solamente 1/600 el espacio físico contra lo que requiere en gas, lo que hace muy eficiente su transporte y almacenamiento en pipas y tanque.

“Por medio de ‘ductos virtuales’ de gas natural, lo llevamos a clientes que no tienen acceso a ductos físicos, para que lo utilicen en sus procesos productivos como calderas, y hornos, entre otros”.

Detalló que, “también, partiendo de este ‘gas sobre ruedas’ generamos energía eléctrica en el sitio del cliente, y como parte de la solución, la totalidad de la inversión la realiza Solensa para que el cliente empiece a ahorrar desde el primer día en que contrata sus servicios”.

En el transporte de carga dijo que, “dado que el GNL y GNV pueden representar ahorros de cerca del 50 por ciento contra el diésel, las compañías transportistas están muy interesadas en esta opción”.