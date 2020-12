Llega ocupación hospitalaria Covid de Nuevo León al 66%

La ocupación hospitalaria de nosocomios Covid-19 llegó hoy al 66.2 por ciento al reportar mil 567 pacientes internados, de dos mil 366 camas disponibles en hospitales públicos y privados para atender la pandemia.

Respecto al día de ayer, este indicador se incrementó en 52 camas más ocupadas.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud dijo que, el número de pacientes intubados por Covid, también registró hoy, la cifra más alta de la pandemia al reportar 351 personas conectadas a un ventilador mecánico.

Las fatalidades llegaron a seis mil 513, de éstas, 35 se registraron en las últimas 24 horas.

En cuanto a los casos positivos diarios, estos mantienen su tendencia al alza al registrar este miércoles 619 nuevos contagios, el número más alto de los últimos 15 días que, respecto a ayer, la cifra se incrementó en 68 pacientes más.

“Seguramente el aumento en el número de contagios fue por las compras navideñas (…) esperemos que la sociedad entienda que es un problema muy serio y que, aparte de la crisis de salud, hay una crisis severa, pero me pregunto, si hay crisis económica por qué anda todo mundo en la calle de compras, no dicen que no hay dinero”.

“Si el sistema de salud empieza a colapsar vamos a cerrar y parar toda la economía, no me gustaría porque se necesita trabajar (…) creo que si disminuimos las reuniones sociales podemos seguir atendiendo los pacientes y reactivando la economía”, comentó el responsable de Salud en Nuevo León.

“Mañana (jueves) se presenta el semáforo de los indicadores de salud y vamos a tomar decisiones si cerramos algunos lugares”.

Sin dar mayores detalles y al ser cuestionado sobre si se habían registrado personas que habían superado la enfermedad y, posteriormente, la habían contraído de nuevo, el funcionario comentó que “sí ha habido pacientes re infectados en Nuevo León y en el mundo, es conveniente seguir utilizando protección personal y si pueden, utilicen careta y las demás medidas de prevención”.

Por otro lado, aseguró que, a nueve meses de la pandemia, en el estado 120 médicos han renunciado y por lo menos 86 se han amparados para no atender pacientes Covid-19.

Por ello, el sistema estatal de salud pretende contratar de manera temporal a 200 personas del área médica para dicho fin.