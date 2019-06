Llega a Monterrey

Para apoyar las necesidades y requerimientos de la niñez en condiciones de carencia de alimentación, salud, educación y vivienda la Fundación UP iniciará en breve operaciones en Monterrey, dijo Beatriz Dorado, Gerente de Relaciones Exteriores de UP Sí Vale, integrante del Grupo UP de Francia.

“Estamos iniciando actividades en Monterrey con la Fundación UP, actualmente estamos recabando información de las organizaciones sociales que apoyan a la niñez. En dos meses lanzaremos la oferta filantrópica para Nuevo León”, detalló Dorado, quien funge como la responsable de este organismo a nivel regional.

La Fundación UP tiene cuatro años funcionando en el país e inició sus actividades cuando la francesa UP adquirió a Si Vale.

El Grupo UP nació de una cooperativa francesa que siempre buscó generar un brazo filantrópico que alcanzara a todas aquellas personas que en nuestro negocio tradicional no nos permite acercarles oportunidades.

“La misión de la fundación es brindar a otras personas el Poder de Hacer, ya sea a través de mejorar su alimentación, su cultura, su educación, su vivienda y su salud”, explicó Dorado.

Por su parte, Fabiola Olivares Rodríguez, directora de la Fundación UP dijo que “queremos iniciar esta actividad de mecenazgo en Nuevo León buscando generar una recaudación de fondos para de esta forma poder extender la misión y los valores de Fundación UP. Pretendemos facilitar, digamos, este acercamiento entre actores de la sociedad civil y el empresariado local para lograr beneficiar a muchas más comunidades de México con el apoyo de nuestras oficinas regionales”.

Dijo que los ejes de acción de la Fundación UP son alimentación, educación, cultura, vivienda y salud.

“La intención es invitar a aquellas organizaciones de Monterrey y de todo Nuevo León que cuenten con algún proyecto de impacto positivo en niños, para que se pongan en contacto con nosotros y comenzar a tener elementos y proyectos de organizaciones interesadas.

“Aquí en Nuevo León y en la región Noreste Beatriz Dorado será la encargada de canalizar y alinear estos esfuerzos de la Fundación UP”, explicó Olivares Rodríguez.

Dorado por su parte señaló que desde diciembre del 2015 la empresa francesa emisora de monederos electrónicos y vales de despensa, Grupo Up, inició las actividades de su Fundación en México con el apoyo de la Embajada de Francia, promoviendo y financiando el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que capacitan a mujeres de grupos vulnerables en diferentes entidades del país.