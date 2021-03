Lissely Ancira: La falta de Infraestructura Energética

Fuente: Cortesía

Cuando los precios de la gasolina y el diésel suben, toda la población nos vemos afectados de manera directa. Incluso se ha comprobado que los precios de energía tienen correlación positiva con el índice de inflación. Es por ello que el gobierno debe de prestar especial atención a cómo se está movilizando el mercado para que la economía del país no se vea afectada.

Se han estado observado los precios de los combustibles al alza desde el problema de desabasto de energía eléctrica a mediados del mes de febrero de este año. Las importaciones del producto se vieron afectadas por parte de los privados ya que se redujo la comercialización de los Estados Unidos a México y por las regulaciones del gobierno mexicano para las importaciones. Esto genera que la oferta del producto disminuya y por ende los precios suban.

Cabe mencionar que en la cadena productiva del petróleo en el sector “midstream” México es uno de los países con mayor déficit de infraestructura a nivel mundial. En relación a las terminales de almacenamiento y reparto, México cuenta con menos de cinco días de almacenamiento para su auto abasto y sus poliductos están cuentan con una saturación mayor al 90%. Esto es sumamente peligroso para la seguridad energética del país.

El tema que debe resolver el gobierno ya no es en materia de “gasolinazos” si no en responder cuál sería la estrategia para garantizar la seguridad energética de nuestra nación con proyectos productivos de infraestructura en terminales y ductos. Sabemos que la capacidad financiera del gobierno no alcanza para satisfacer las necesidades del mercado, es por eso importante que inversionistas privados se involucren en dichos proyectos para tener un país más seguro en materia energética. El rol del gobierno es permitir que los proyectos avancen para que las inversiones se realicen. Las dependencias encargadas de las revisiones para los trámites de permisos y licencias deben tener como finalidad el impulso de dichos proyectos, no deben de ser un impedimento para la realización de los mismos.

Las inversiones en infraestructura energética tendrían repercusiones positivas para el gobierno, los inversionistas y los ciudadanos de este país. Si tuviéramos suficiente infraestructura de almacenamiento en el país, las reservas ayudarían a mantener un ajuste de precios impidiendo que suban de manera drástica cuando hay eventos de baja en producción.

Recordemos que al final de la cadena estamos los consumidores finales quienes absorbemos el costo de las decisiones que se toman a nivel gobierno al frenar o impulsar inversiones de infraestructura en nuestro país, así como de los impuestos que se pagan sobre el uso del combustible. Es por eso importante que estemos informados a detalle de las razones por las cuales los precios de los combustibles suben o bajan ya que tiene un efecto dominó en la economía y en nuestros bolsillos.

