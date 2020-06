Lissely Ancira: El wow-factor en desarrollos inmobiliarios

Fuente: Cortesía

Desarrollos con diseños arquitectónicos revolucionarios que llaman la atención de cualquier ojo con lo que llamamos el “wow factor” es lo que cualquier arquitecto quisiera tener en su portafolio, sin embargo no siempre logran aterrizarse por la falta de financiamiento o desarrolladores no interesados en construir “out of the box” o construcciones fuera de lo común. Es por ello que la relación entre los arquitectos con el financiamiento es crucial para aterrizar cualquier proyecto.

La falta de un mercado financiero desarrollado en México ha forzado a los desarrolladores inmobiliarios a establecer estructuras basadas en pre-ventas con proyectos muy alargados en tiempo o por medio de capital privado en pools de inversiones. Algunos proyectos son apalancados con bancos mexicanos pero a tasas muy elevadas comparadas con mercados de dinero internacionales. Para conseguir el capital de esta manera se requieren master plans arquitectónicos castigados para mostrar rentabilidad.

Hemos encontrado una fórmula de modelo de negocio que logra crear desarrollos con el wow factor de diseños revolucionarios sin castigar la rentabilidad de los proyectos. Esta fórmula se basa en monetizar los activos de la tierra con capital internacional apalancado en bolsas de valores para generar rentabilidad a los proyectos durante su fase de construcción.

Es sumamente importante que los desarrolladores y arquitectos asuman la responsabilidad de que sus diseños marcan la vista de una ciudad, su cultura, su imagen, su población y su impacto económico en su forma de vestirla. Como ejemplo tenemos a Dubai con sus arquitecturas impactantes que visten a la ciudad de abundancia y diseños con urbanismos únicos y diferenciados. Para lograr esto, se debe trabajar en conjunto con los expertos financieros de acceso a capital internacional para que los proyectos se lleven a cabo sin restricciones económicas siempre y cuando el estudio de mercado muestre que son rentables y sustentables. Los desarrollos hoy en día no solo deben ser rentables y con diseños impresionantes, sino que también deben ser sustentables para que las siguientes generaciones sigan aprovechando su impacto. Hagamos equipo los arquitectos y los financieros para vestir ciudades revolucionarias en nuestro país.

Opine usted: hello@ancacorp.com

La autora es socia fundadora de Ancira Canales Corp.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.