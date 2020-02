Lissely Ancira: El sueño de muchos, el negocio de pocos

Fuente: Cortesía

Con la apertura de la reforma energética a la inversión privada en México el sexenio pasado, muchos voltearon a ver el mercado de la comercialización de petrolíferos como una oportunidad de negocios que sonaba fácil de ejecutar - y se dice fácil de ejecutar porque se hizo común escuchar entre conversaciones de mesa que un primo, compadre o amigo estaba vendiendo diésel, o la frase común “yo te lo consigo más barato” lo cual generó un mercado informal en donde ya no se sabía si el producto era efectivamente diésel o mezcla, si había pagado sus impuestos o si no era huachicol - y vaya que existen diferentes tipos de huachicol como el de ordeña y el huachicol de arriba- generando una competencia desleal manteniendo fortalecido el mercado informal. Los mismos vendedores “street brokers” generaron sus círculos viciosos de negociación de precios sustentados en historias falsas de importación y logística de la misma manera que lo hicieron los importadores sin infraestructura lo cual acostumbró a los clientes a negociar los precios como si fuera un producto de mercado de calle sin considerar toda la cadena productiva y niveles altos de inversión que involucran una operación de suministro.

Según la Secretaría de Energía se emitieron cuatro mil 36 permisos de importación en el 2016; sin embargo, a pesar de la liberación progresiva de precios solamente 330 dieron cumplimiento a los volúmenes establecidos y requeridos para mantener el permiso y se encuentran vigentes; por lo que solo esos pocos supieron sobrevivir el mercado al invertir en infraestructura y logística ofreciendo no solo un producto, sino un servicio integral a los consumidores finales intentando ser cada vez más competitivo que Pemex.

¿Y qué pasó con el mercado de ventas informal? A pesar de la guerra contra el huachicol y la cancelación de permisos de importación a quienes no dieron cumplimiento, la competencia desleal existe y existirá. Quienes proveen producto de calidad y servicio teniendo todo en regla podrán de forma efectiva crear un mercado legítimo por medio de la institucionalización y profesionalismo en su estructura de ventas ofreciendo proyectos de suministro energético de petrolíferos para sus clientes en vez de “rebatingas” de producto y a la par invertir en infraestructura de logística y almacenamiento. Nuevo León es un mercado muy atractivo para la venta del diésel no solo por su cercanía con la frontera, si no que también según datos de la SCT, Nuevo León es el segundo estado con la mayor cantidad de flotilla de autotransporte en el país con 138 mil 383 unidades al cierre de 2018 siendo además una industria importante ya que el autotransporte mueve el 83 por ciento de los bienes producidos en la región.

La NOM 044 de la SEMARNAT que obligará a todos los vehículos nuevos de carga pesada a utilizar diésel ultra bajo en azufre podría ser el preámbulo al fortalecimiento del mercado formal aunque los transportistas piden posponer dicha obligación debido a que Pemex no tiene disponibilidad del producto y se ha amparado contra la NOM 016 de la Comisión Reguladora de Energía. Es cierto que la falta de infraestructura en México afecta la evolución del país en materia de precios y medio ambiente y que solo los grandes que realmente le han apostado al mercado de petrolíferos -de los cuales tres están ubicados en Nuevo León- en inversión de infraestructura y logística podrán ayudar a nuestro país a evolucionar su seguridad energética y sustentabilidad.

La autora es socia fundadora de Ancira Canales Corp.

