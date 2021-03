Levantará Texas restricciones por Covid-19

El gobernador de Texas Greg Abbott, revocó las medidas de seguridad en contra del COVID-19 en todo el estado a partir del próximo miércoles 10, la orden la divulgó durante una conferencia de prensa que ofreció hoy por la tarde en la ciudad de Lubbock, Texas.

Dado que los grados de infección y hospitalización en Texas han descendido a niveles de un dígito, por más de 10 días, el Gobernador Greg Abbott, se ha apresurado a emitir una orden ejecutiva que revoca todas las medidas de mitigación y prevención contra el COVID . La orden permitirá que a partir del 10 de marzo todos los negocios de Texas puedan operar al 100% de su capacidad eliminando todas las restricciones y medidas para prevenir los contagios de COVID.

La orden ejecutiva la dio a conocer el gobernador Abbott en Lubbock, una ciudad eminentemente republicana del norte el estado donde los empresarios de pequeños negocios aplaudieron la medida que dicen permitirá la recuperación de la economía.

En Laredo Texas, la autoridad de Salud el Dr. Víctor Treviño expreso al efecto que “La única forma de convivir con este virus es que se hayan alcanzado los niveles de inmunidad colectiva y no antes. Yo preferiría que el gobernador esperara más porque nuestra frontera no está lista para levantar las medidas, en toda la frontera no estamos listos por la continua exposición internacional”, declaro tan solo unas horas antes de que el Gobernador confirmara la revocación de las medidas sanitarias de prevención.”

El Dr. Treviño reafirmo respecto a la reapertura: “Una estrategia basada en la ciencia y en los progresos positivos debe de seguirse, debemos de continuar con las pautas de salud pública y la vacunación y solo con ello, y con cautela en una posible implementación de reapertura total. En Laredo somos un centro de comercio internacional cuya exposición es amplia por ello.. el uso de mascarillas ha ayudado y ha reducido otras enfermedades respiratorias; es la confirmación de la ciencia.” Experiencias previas de reaperturas apresuradas ha resultado en fracasos, concluyo el Dr. Treviño.

El Juez de Condado o máxima autoridad administrativa del Condado de Webb, que comprende Laredo Texas declaro: “debemos de cumplir las órdenes del Gobernador, solamente podríamos emitir nuevas restricciones y regresar a cierres parciales; lo mismo pasa con el cubre-bocas ya que a partir del miércoles 10 no se podrá exigir esta medida ni en restaurantes ni supermercados”.

El director del comité de emergencia que ha coordinado todos los esfuerzos médicos y de la municipalidad para combatir la pandemia en Laredo, Guillermo Heard indico esta mañana: “ A pesar de las buenas noticias de que las infecciones y el nivel de hospitalización está a la baja (7,8%), Aun no es el tiempo para declarar victoria sino de estar conscientes y por ello debemos trazar un plan para una apertura responsable coordinada con las autoridades médicas”.

Por su parte el regente de Laredo, Robert Eads indicó que en lo que respecta a las operaciones del municipio, “Vamos a tener un plan de acción para abrir los departamentos -de servicios-, de la ciudad y esperábamos este día –de bajos contagios-desde hace meses, este es un buen día al comunicar que los datos de que la salud de la comunidad va mejor”, el Plan de reapertura será al compás de lo que indiquen las autoridades de salud de la comunidad, dijo.

Las ordenes de Abbott para la reapertura total de los negocios estará vigente a partir del día 10 de Marzo, y estas órdenes podrían revocarse en caso de que la tasa hospitalaria rebase el 15%.

“A la luz de la orden reciente del gobernador, que coloca al personal responsablemente al frente y al centro, en la lucha contra esta pandemia, animó a todos a que sigan ejerciendo un enfoque de sentido común siguiendo estrictamente todas las medidas preventivas hasta que la mayoría, si no todos, hayan sido vacunados ”, declaro el alcalde Pete Sáenz

Por su parte, la CasaBlanca en Washington declaró: Nos sentimos frustrados con Texas y Mississippi por ordenar una reapertura total en contradicción con las recomendaciones del CDC- Centro Nacional para las Enfermedades-, la máxima autoridad sanitaria de la nación.