Lavado de Dinero…Aún falta por hacer

En la actualidad uno de los temas que más se comentan es el de la Ley de Lavado de Dinero, Ley Anti Lavado o bien, bajo su nombre real; la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (En adelante Ley Anti Lavado), sin embargo pareciera que para el ciudadano este sólo aplica o se relaciona con delincuencia organizada, terrorismo o narcotraficantes, sin tener en cuenta que la Ley Anti Lavado fue publicada para actividades que se llevan a cabo diariamente en nuestro país por personas morales y físicas.

Dicha Ley fue publicada en octubre de 2012 y su entrada en vigor fue partir del mes de julio de 2013; regula en su artículo 17 algunas actividades llamadas vulnerables como por ejemplo; las vinculadas a las apuestas, comercialización de monederos electrónicos, comercialización de metales preciosos, comercialización de obras de arte, servicio de blindaje de vehículos, compra-venta de inmuebles y arrendamiento de inmuebles, sólo por decir algunos.

En ese sentido, es de suma importancia que los contribuyentes que llevan a cabo operaciones que se tipifican en dicho artículo, tengan el conocimiento adecuado para cumplir con las obligaciones establecidas, porque como toda Ley y su reglamento, se establecen multas estratosféricas por la falta de cumplimiento a la misma.

Ahora bien, las autoridades han difundido programas de cumplimiento y auto regularización a través de Institutos y Colegios de Contadores y Abogados, sin embargo aún existen numerosas dudas y cuestionamientos por diversos criterios y escenarios. No estaría de más, que se llevaran a cabo campañas recurrentes en los medios de comunicación, mesas de trabajo, cursos o cualquier actividad que logre concientizar e informar de manera adecuada al contribuyente o ciudadanos sujetos de que esta Ley no está hecha solo con fines recaudatorios, como comúnmente se piensa, si no con el fin de evitar actos ilícitos que han dañado a nuestro país por mucho tiempo.

Llama la atención que a la fecha del presente artículo han sido inscritos más de nueve mil contribuyentes al programa de auto-regularización, una cifra que se pudiera considerar poco alentadora puesto que los universos de actividades vulnerables son mucho mayores y a juicio de quien escribe, esto se debe al desconocimiento general del tema.

El Noreste de México es cuna de muchos negocios que realizan estas actividades vulnerables, por lo que se resalta la invitación a los empresarios a tomar cartas en este tema, ya que los contribuyentes obligados a presentar información como lo establece esta Ley están sujetos a sanciones económicas o acciones legales que podrían llevar a la pérdida o menoscabo de su patrimonio o inclusive de lo de lo más preciado que tienen…su libertad.

