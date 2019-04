Las leyes laborales de México que no tienen ni Obama Ni Trump

Fuente: Cortesía

La semana pasada se recibió en México a una importante comisión de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la “Speaker of The House” o líder del Congreso Nancy Pelosi y el legislador amigo de México Henry Cuellar.

La comisión no solo es bien intencionada sino que iba también a apoyar a que se cumplan las condiciones necesarias para que se apruebe el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por la importancia que reviste este acuerdo ya que el primer trimestre de este 2019, para sorpresa de Trump, México es ya el primer socio comercial con los Estados Unidos (EU).

Con esto, México deja atrás a China, y por ello, los empresarios de ambos países se encuentran preocupados y ocupados por que ya se apruebe por el congreso el nuevo TLC, denominado TMEC que ofrecerá certeza jurídica internacional a las inversiones.

No hablo, subrayo, no hablo de la certeza jurídica de invertir en México sino de operar transacciones internacionales que son cosas distintas. La certeza jurídica de invertir en México es algo que está aún en duda en un régimen calificado hoy de autoritarismo-legalizado.

Las leyes laborales deben de ser modificadas para estar acordes al texto del nuevo tratado – en aprobación por el congreso de EU aún-, y el riesgo es que si las empresas mexicanas no cumplen con esas condiciones EU podría imponer prohibiciones, tarifas especiales o vetos en ciertas exportaciones de México a EU, bajo este argumento.

No por ser convenientes a México estos cambios, si es que lo son, la Unión Americana no mantiene ni de lejos leyes similares. La inseguridad para continuar en el puesto de trabajo en este país, es absoluta, en términos generales puedes llegar un día a tu oficina y ese día te dicen que ya no trabajas ahí y no habrá indemnización; por supuesto que lo que se deba se liquidará y dependiendo del estado en que el empleado se encuentre deberá de haber una razón justificada o simplemente porque al empleador o patrón ya no le conviene.

Sí, en EU, los términos y condiciones mínimos de empleo se establecen en las leyes federales, estatales y locales. Según la Ley de normas laborales justas (FLSA), los empleadores deben pagar a los empleados cubiertos el salario mínimo federal y el pago de horas extra por las horas trabajadas que excedan las 40 horas por semana.

La Ley de Licencia de Ausencia por Razones Familiares y Médicas (FMLA) es una ley laboral federal que permite a un empleado elegible tomar una ausencia prolongada del trabajo debido a:

enfermedad, cuidar a un familiar enfermo calificado, el nacimiento o adopción de un niño, cuidados militares u otras emergencias relacionadas con el servicio activo en cuerpos de la milicia de un miembro de la familia

Esta licencia sin sueldo está garantizada por la ley y está disponible para los trabajadores de empresas con 50 o más empleados.

Las leyes laborales de despido injustificado – que solo multarían al patrón y obligarían a reinstalación pero no existe indemnización, esta habría que pelearse por otra vía civil-, varían de estado a estado. Algunos estados son estados de “empleo a voluntad”, lo que significa que si no hay un contrato de trabajo (o contrato colectivo), un empleador puede despedir a un empleado por cualquier razón, o sin motivo alguno, con o sin aviso, siempre y cuando el motivo de despido no viole una ley de igualdad, antidiscriminatoria, como dijimos anteriormente.

La Seguridad Social en EU no cubre a los empleados sino solo a los retirados de más de 65 años – con excepciones-, que hayan podido alcanzar retiro por parte del Seguro Social cuya función más importante es esta el de otorgar la pensión de retiro vitalicia con el 50 por ciento que aportó el patrón y el resto que contribuyó el propio empleado.

El derecho al seguro médico al alcance de todos, o aun con subvención gubernamental familias de bajos recursos que Obama hizo ley, parece llegar a su fin este 2020 y así, no solo podremos presumir que en México nos forzaron a tener mejores leyes laborales y de seguros de salud sino que recibiremos muchos enfermos en la frontera – turismo médico-, como generalmente sucede, de ciudadanos norteamericanos cuya protección de seguridad de salud consignada en los Derechos Humanos de la ONU –UN-, les es negada por el imperio de la ley, incluyendo en este caso hasta exmilitares que defendieron las ideologías de este país.

Así que estimado lector seguramente en México tendremos una Ley Laboral que ni Obama pudo soñar.

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

Opine usted: javier.amieva@hispanicinternational.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.