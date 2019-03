Las buenas finanzas personales son el 50% del éxito financiero

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, la manera de hablar de finanzas personales por parte de la vieja escuela en México no ha sido en la correcta, debido a las costumbres y creencias para poder llegar a tener más dinero o una estabilidad económica “cómoda”, lo cierto es que durante la historia de nuestro país en el siglo pasado y en el presente, no sirve la técnica o recomendaciones que nos han dado, digamos hay muchos especialistas en Finanzas Personales e inclusive asesores certificados que siguen con la “vieja escuela” donde te enseñan cómo llevar unas finanzas familiares, finanzas personales, finanzas para no financieros, y ahí es cuando surge la pregunta ¿esta persona estará en Buro de Crédito boletinado?.

Lo anterior es parecido a como cuando uno va con el doctor con el objetivo de estar más sano y hacerse un check-up preventivo pero resulta que el galeno que lo atiende es obeso o fuma y no le inspira a uno confianza de esta en buenas manos, es aquí cuando estoy convencido de que vivimos en un país, como indica el rating de naciones más rezagados en educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la peor educación financiera, que también se destaca por ser líder en corrupción.

Me parece que hablar de libertad financiera o éxito financiero es muy difícil y complicado para la mayoría y lo comento porque de acuerdo a las estadísticas, solo el tres por ciento México sabe invertir, ya sea en instrumentos de Casas de Bolsa o en instrumentos sofisticados.

Pareciera que en nuestra cultura la única opción para la gente de hacerse rico es ganarse la lotería, o la casa del Tec, y otras cosas, pero eso sí, depositan sus esperanzas en cuestiones de azar y no mediante proyectos en los que pudieran ganar y asumir riesgos. El ahorro es un atentado para la educación financiera, esta frase es contra las costumbres y creencias.

Para empezar el ahorro en países latinoamericanos es sinónimo de gastar, algunos financieros te dicen guarda para luego invertir, tampoco funciona ya que hay un arraigo en las costumbre de las personas y como cereza del pastel hay especialistas que te dicen ahorra el 10 por ciento de tus ingresos, la realidad de las cosas, a la gran media de México nunca les sobra para ahorrar y apenas llegan a sus quincenas con sus gastos.

Estoy convencido que la fórmula que nos ha funcionado es asumir que no hay otro camino para generar riqueza o ingresos extraordinarios, el problema no es gastar, lo que hay que buscar es ganar más.

Los consejeros de las finanzas personales te dicen que organices tus gastos, que se haga la compra inteligentemente, que ahorres en bancos que te pague lo mismo que la inflación o poco más, que seas eficiente y adquieras créditos a menores tasas de interés y peor aún te aconsejan que ahorres y ahorres y ahorres para que tengas un retiro y una vejez “tranquila” cuando ya no tienes edad para viajar y tengas enfermedades que ya no te permitan disfrutar y vivir el milagro de disfrutar la vida.

Mi sugerencia es trabajar el 50 por ciento que le falta a las finanzas personales y si quieres lograr tú éxito y libertad financiera ahí te van dos puntos importantes que te van a cambiar la vida y tu mentalidad y te quitará del enraizamiento en que vives de una manera cuántica:

1. No ahorres, invierte, (el riesgo es bueno puesto es la única manera de generar riqueza).

2. Busca Ingresos pasivos, en el corto tiempo tu sueldo fijo será el 5 por ciento de tus ingresos totales y tú serás el dueño de tu tiempo.

3. Identifica tu propósito de vida ya que eso te dará la fuerza, el motivo y la inspiración para lograr tu Éxito Financiero.

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro "Tu presente definirá tu futuro".

