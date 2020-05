Laredo, Tx está listo para restituir cadena de suministro segura

De mantenerse el déficit de 38 por ciento en las operaciones diarias en el comercio internacional, con las cifras a los primeros 10 días de mayo, unos 115 mil millones de dólares se dejarían de operar tan solo en Port-Laredo, advirtieron autoridades de esta localidad.

“En comercio internacional, existe un declive del 38 por ciento en la actividad de importación-exportación en lo que va de mayo, según lo indica la baja en la actividad de transporte y logística”, dijo Teclo García, director de Desarrollo económico de Laredo, Texas.

Port-Laredo, el puerto de entrada de comercio internacional de la región noreste de México que incluye Nuevo León, parte de Tamaulipas y Coahuila, está ahora en disyuntiva para cumplir con la reapertura de actividades económicas en sincronización con toda la Unión Americana, ya que las operaciones permitidas para actividades esenciales y no-esenciales se encuentra desfasada con la puesta en marcha de la reactivación económica en México, que se encuentra en el punto más alto de la infección de Covid-19, y la cadena de proveeduría segura que mantiene el comercio internacional entre los dos países y por tanto se encuentra en riesgo.

“Laredo está listo y estamos dispuestos a trabajar con toda la cadena productiva desde Nuevo Laredo y Colombia, Nuevo León hasta las factorías y productores de todo México”, destacó García como Director de Desarrollo Económico de Laredo.

Pero indicó que las maquiladoras automotrices y de otras manufacturas necesarias para no romper la cadena de proveeduría segura entre México y Estados Unidos (EU) está desfasada.

“Esto se debe a que México inició varias semanas después las medidas de cierre de operaciones, y seguramente restablecerá la operación hasta junio, como lo ha señalado el presidente López Obrador”, dijo un agente aduanal que pidió omitir su nombre.

En cuanto a proyecciones, con las cifras de 303 mil millones de dólares para operaciones de comercio internacional (import-export) entre México y EU en 2018 del departamento del Censo de EU, el 38 por ciento a la baja significaría al menos 115 mil millones de dólares como pérdida neta operacional proyectada anualmente con las cifras actualizadas a mayo, debido a la crisis económica relacionada con el Covid- 19.

Por su parte, Robert Eads, City Manager, dice que, “en Laredo Texas las pérdidas, por impuestos no causados y por tanto no recaudados, ascendían a fines de abril a cerca de 18 millones de dólares y se siguen acumulando”.

AFECTACIÓN Y FRENO AL TURISMO

La frontera de México y EU, según se dio a conocer oficialmente el 19, permanecerá cerrada a viajes “no esenciales” al menos hasta el 20 de junio, ordenó el departamento de Seguridad Interna – DHS-, por lo que los programas de reactivación económica no contemplan el regreso de viajeros internacionales de carácter turístico-no-esenciales y seguramente las actividades consulares y expedición de visas continuará detenida con las consiguientes pérdidas económicas.

“Pérdidas por casi 200 mil dólares diarios, son estimadas para la Ciudad de Laredo con cifras comparativas de la primera decena del mes de mayo, indicaron expertos”.

El análisis estima un ajuste del 38 por ciento por la baja de casi seis mil vehículos comerciales diariamente que se proyectaban al cierre del 12 de mayo, los cálculos arrojarían entre tres y cuatro millones de dólares mensuales en pérdidas por concepto de peajes en los puentes internacionales nada más.

Por su parte, DHS estableció que “nuestros esfuerzos en los últimos meses limitando los viajes no esenciales –de carácter internacional-, han tenido éxito y ahora no es momento de cambiar rumbo”.

“El presidente Trump ha dejado claro que debemos continuar manteniendo el comercio internacional legítimo limitando a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales. No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro” dijo Chad F. Wolf, Secretario en funciones de Seguridad Interna de EU.