Laredo, Texas recibe recursos para agilizar cruce fronterizo

Pete Saenz, alcalde de Laredo, Texas, dijo que ya le fueron autorizados 220 millones de dólares para completar las obras de infraestructura que permitirán un cruce más ágil por el puente internacional de dicha ciudad.

De visita en Monterrey, a donde acudió para participar como expositor del XXVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano, organizado por el Comce, el funcionario explicó que entre los proyectos está la construcción de un carril rápido para agilizar la entrada a Estados Unidos de camiones vacíos, que representan alrededor del 25 por ciento de los cruces.

Además de una máquina de rayos equis para agilizar el cruce de las unidades con la certificación de la Asociación de Aduanas y Comercio contra el Terrorismo (CTPAT), también se ampliarán los carriles de 1 a 3 a fin de eliminar los cuellos de botella que se hacían, entre otros.

Por otro lado, Pete Saenz dijo que luego de que se retiraran a elementos del CBP (Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos) en los cruces afectó a estos, sin embargo la situación ya se ha ido normalizando, aunque aún faltan aduanales por volver a sus funciones.

“El presidente (Donald) Trump es hombre de negocio y Laredo, siendo el puerto terrestre número uno que contribuye con cerca de 400 millones de dólares anuales, él vio eso y la gente que quitó del CBP los trajo lo más pronto posible, pero aún faltan unos cuantos, estamos operando casi normalmente, no podemos quejarnos. La razón es porque ve que la zona de Laredo es la zona principal (del comercio) de la nación”.

Sobre la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), Saenz confió en que se logre a finales de este año y que el flujo comercial, que pasa por la zona de Laredo, Texas, se incremente de cinco a nueve por ciento anual.

“Estamos creciendo en promedio cinco por ciento anual,y eso aún con las amenazas que está haciendo Trump; si no hubiera sido mayor. Nos dice que va a haber una recesión en Estados Unidos y México, pero nosotros vemos que estamos creciendo, no solo nosotros sino todos los puertos están creciendo de manera proporcional, no le estamos quitando negocio a otros puertos”, mencionó.