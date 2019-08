La violencia invisible

Fuente: Cortesía

El domingo me llegó vía WhatsApp una nota sobre la revuelta en la Ciudad de México, algo editado, locutores de varios medios mostrando las imágenes de mujeres manifestándose y algunas vandalizando. Al fondo de la toma pude ver la palabra “feminicidios”, dudé que se tratara de eso por lo circunstancial, además nadie daba cuenta de los motivos del mitin.

Después me llegaron bromas sobre las “locas” que no estaban satisfechas en casa. Chascarrillos de pésimo gusto que obviamente atajé, y me llevaron a indagar más hasta dar con el terrible caso que dio origen a esta explosión de violencia.

El viernes se manifestaron porque exoneraron a un par de policías sociópatas que violaron a una niña, porque es lo que siempre sucede, porque teniendo todos los argumentos se ayudan entre sí, se tolera la pederastia del compadre, aunque se repruebe, se conceden todos los beneficios al colega, al amigo patán con tal de no generar problemas. No es normal, pero es cotidiano entre agentes del ministerio público, ministeriales y policías y gremios diversos, son aliados.

El problema social existe, es grave y nadie da cuenta de esto. Se cubre el vandalismo, se habla de los policías golpeados —y cómo salvarlos— de los reporteros, de la diamantina. ¿Y de un mal proceso judicial que victimizó a una niña que además fue víctima de violación?

No justifico la violencia y menos la que invisibiliza el problema, la que se normaliza en los humores del machismo. A las mujeres nos matan por ser mujeres, nos violan, nos acosan, nos hostigan, nos toquetean, nos sobajan sólo porque se sienten agraviados cuando no pueden dominar o porque creen que tienen el derecho a hacerlo. Y nadie da cuenta de #NoMeCuidanMeViolan y lo que hay detrás de ello, se pierde, se vuelve invisible ante la irrupción del estatus quo, mujeres que protestan, el vandalismo y los varones golpeados. No apoyo ninguna violencia, pero la que más me ofende hoy es la violencia que invisibiliza un problema social profundo y muy serio.

Sigo buscando noticias y ya el mal proceso no es la noticia, es normal y queda invisible, el daño físico y psicológico de la víctima ya se superará, es normal y queda oculto. La furia que se desató, motivo de la normalizada invisibilización, es distorsionada, como si las mujeres hubieran salido de la nada a manifestarse con el fin de vandalizar y, de paso, golpear hombres.

Las bromas de pésimo gusto siguen viajando en WhatsApp y dando lugar a otra violencia, la que invisibiliza, desacredita y normaliza el dolor de una persona, y sólo porque ella es mujer.

