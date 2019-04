Fuente: Cortesía

La semana pasada comentábamos que se publicó el informe del impacto de la firma del TMEC y se decía que “…Para el empleo en México, se espera que las disposiciones laborales del TMEC promuevan salarios más altos y mejores condiciones laborales … estas disposiciones aumentarían los salarios de los sindicalizados en un 17.2 por ciento, suponiendo que estas disposiciones se cumplan.”

Está bien, solo que en condiciones “normales” (habría que definir que entendemos por “normales”) los incrementos de salario debieran de darse por efecto de una mayor productividad.

¿Que entendemos por productividad? La OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) u OCDE en español, nos dice que: “El PIB por hora trabajada es una medida de la productividad laboral. Mide la eficiencia con la que se combinan los insumos de mano de obra con otros factores de producción y se utilizan en el proceso de producción. El dato del trabajo se define como el total de horas trabajadas de todas las personas involucradas en la producción. La productividad laboral solo refleja parcialmente la productividad del trabajo en términos de las capacidades personales de los trabajadores o la intensidad de su esfuerzo. La relación … depende en gran medida de la presencia y/o uso de otros factores (por ejemplo, capital, productos intermedios, cambios técnicos, de organización y eficiencia, economías de escala). Este indicador se mide en USD …” Si lo medimos con base 2010, México presenta una tendencia básicamente plana. Si lo vemos en términos de dólares, somos de los últimos lugares: apenas ligeramente por arriba de Costa Rica y de Perú de quien solo hay datos hasta 2014. El promedio de la OECD es 48.12 dólares y México apenas 18.81 dólares.

Si vemos el tema del crecimiento de la productividad laboral, nos dice que “…es una dimensión clave del desempeño económico y un motor esencial de los cambios en los estándares de vida… El alto crecimiento de la productividad laboral puede reflejar un mayor uso de capital y/o una disminución en el empleo de trabajadores de baja productividad, o ganancias generales de eficiencia e innovación.”

La productividad de México crecería al 0.7 por ciento; Rumania al 4.6 por ciento; el promedio OCDE: 0.9 por ciento y el mínimo, Hungría, con -1.4 por ciento.

¿Será que no le trabajamos duro? ¿seguimos siendo fieles al estereotipo de la persona dormida, recargada en un nopal (¡ouch¡ ¿que no se pudo recargar en otra cosa?) con un sarape y sombrero? O ¿Será que sí le trabajamos, pero hay algo más? La misma OCDE nos dice que “…Las horas trabajadas reales incluyen las horas de trabajo regulares de los trabajadores de tiempo completo, de medio tiempo…, el tiempo extraordinario remunerado y no remunerado, las horas trabajadas en trabajos adicionales y excluyen el tiempo no trabajado debido a días festivos, vacaciones anuales pagadas, tiempo fuera debido a enfermedad, lesiones e incapacidad temporal, licencia de maternidad, licencia parental, educación o capacitación ....” Con datos al 2018, en promedio los países de la OECD trabajaron un poco menos de mil 800 horas al año. Los mínimos y máximos: Alemania, con mil 356 y adivine, ¿quienes trabajan más? ¡México con 2 mil 258 horas!

Si tanto trabajamos, ¿Qué pasa? Es un buen tema para el desarrollo de un análisis a profundidad, pero creo que podemos adelantar que nos dedicamos a meternos el pie entre nosotros, el éxito del de al lado nos causa escozor por no decir otra cosa, estamos divididos y se fomenta el encono por los eternos resentidos.

Paradójicamente, cuando se ha necesitado, el mismo pueblo ayuda a los que más lo necesitan como se ha demostrado cuando hay calamidades naturales, así que no creo que sea un tema del pueblo sino de liderazgos. Que lástima que estemos cavando nuestra propia tumba en la forma de un futuro sombrío.

