La Piñata Económica

Estimados lectores, en todos estos años dedicándome a las finanzas e inversiones, he conocido a mucha gente muy interesante y me doy cuenta que tienen diferentes opiniones y criterios, de los que se aprende, lo que me cuesta entender es la información manipulada o incorrecta, porque muchas veces de ahí es donde se toman decisiones muy importantes que pueden marcar toda una vida.

Tenemos una muy buena política económica en México, pero tenemos el cáncer de la corrupción en nuestros gobiernos y de la cual ya todo se ha expuesto y me parece bien que se extinga, va a ser una factura muy grande de la cual aún no sabemos.

¿Por qué nuestro país tiene 50 millones de pobres? La respuesta es muy sencilla, aunque nuestros gobiernos alimenten esta variable es por falta de una educación con calidad, en donde en cada aula esté un maestro como los de antes, con compromisos, donde se evalúen constantemente y se actualicen con la finalidad de inspirar para tener historias de éxito.

Mantener “ninis” no es la solución, e inclusive es un error tan grande que pésimamente es una invitación a la dependencia, lo contrario de lo que siempre he comentado: No depender del Gobierno, e inclusive afecta al PIB e invita a no generar actividad económica, estancando más sus vidas, provocando tener miedo a generar riqueza evitando lograr sueños.

Cuando se anunció que AMLO invertirá más de 110 mil millones de pesos en “ninis” de 18 a 29 años mediante el programa jóvenes construyendo al futuro ¿Realmente cambiará el futuro o mejor dicho su futuro?, eso dependerá, ¿Lo valorarán? ¿Lo aprovecharán?

La vedad de las cosas es que todo está en la educación de los niños, cuando veo que los papas hacen hasta lo imposible por llevar comida, sustento a casa, ven cómo buscan prepararse para tener un mejor nivel de vida. La realidad, regalar dinero nunca ha sido un buen ejemplo para lograr tener vidas exitosas, sino todo lo contario, los haces más dependientes y poco ambiciosos, y claro tomando la palabra ambicioso como significado que se define como la posibilidad de buscar un mundo lleno de oportunidades. Ahí es donde entra el tema de mi columna La piñata económica, mi cuestionamiento es: ¿Eres de los que le pegan a la piñata o de los que recogen los dulces?

Estoy convencido que los que le pegan a la piñata son los que abren el camino para ser prósperos, labran destinos y provocan sueños y proyectos, por medio de esfuerzos y sacrificios y asumiendo riesgos para generar riqueza, este es el camino que debemos seguir. Pero los que recogen los dulces acortan camino sin formar, así hemos vivido más de seis décadas en México, ganar dinero fácil, esta apertura enferma y ambiciona como lo han hecho los políticos corruptos, también de acuerdo a las estadísticas en las empresas se presentan fraudes, lo que se ve en sus estados financieros, en sus utilidades netas, estimo que un 25 por ciento de las empresas se ven afectadas en prejuicio de la empresa.

¿Pero que hay en la piñata? hay miedos, costumbres, creencias, capacidad de soñar, pero no de ejecutar y que esta en nosotros cambiar nuestro destino en la vida.

La gente no crece por miedos y creencias, desde aquí hago una sugerencia a Andrés Manuel López Obrador, que el presupuesto que tenga en gasto púbico se destine a la educación de calidad, el resultado a mediano plazo es un beneficio incuantificable y también se reflejaría en el crecimiento del país y por ende en varias variables.

¿Y tú eres de los que le dan a la piñata o recoges los dulces?

