La actualización del Programa CTPAT 2019

El pasado mes de Abril el US Customs and Border Protection (CBP) responsables del programa Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) publicó la actualización abril del 2019, los cambios son los siguientes:

Visión de seguridad y responsabilidades

Consiste en involucrar de manera definitiva a la dirección en los procedimientos CTPAT lo cual implica su visto bueno y generar evidencias de esto como la firma en procesos de seguridad en cadena de suministro. La norma internacional ISO 28000: Sistema de Gestión de Seguridad en Cadena de Suministro sí es reconocida por las autoridades del US CBP CTPAT. Ud. puede apoyarse con esta norma para el cumplimiento no solo de este apartado sino de todo el programa CTPAT en su conjunto.

Es un problema frecuente el que los líderes de proyecto CTPAT también conocidos como responsables del programa en CTPAT se les conoce como POC, no actualicen la información por lo que la recomendación es que tenga no solo la constante revisión del perfil (el sistema tiene código de rastreo donde el CBP estará monitoreando cada cuando ingresas) sino un mayor contacto con el oficial CTPAT asignado

Es normal para la gran mayoría de empresas que se limiten a cumplir solamente con los requisitos mínimos de seguridad. Lo que realmente le interesa al US CBP es que les hables no solamente del cumplimiento básico, sino que demuestres tu iniciativa de agregar o incrementar controles que sean considerados superiores incluso a los solicitados por CTPAT.La recomendación es nuevamente ISO 28000 el cual te permitirá no solo cumplir sino superar los requerimientos de seguridad.

Ciber Seguridad

Cumplir con sistemas de protección y prevención de delitos cibernéticos. Se recomienda la implementación del estándar ISO 27001: Sistema de Seguridad de la Información e ISO 27032: Gestión de la Ciberseguridad

Seguridad Agrícola

Se refiere a la inocuidad que debe de prevalecer en contenedores, los cuales deberán de estar libres de: plagas, basura, bacterias, residuos biológicos. Aquí aplica el estándar ISO 22000 versión 2018 entre otros estándares reconocidos por la FDA presentando esta norma, estrecha vinculación con el Codex Alimentarius de la FAO.

EXISTEN DOS PROGRAMAS CTPAT EN MÉXICO: EL DE TAMALUIPAS Y EL RESTO DEL PAÍS

Es importante para las empresas de manufactura de exportación mexicanas, así como transportistas establecidos en el estado de Tamaulipas saber que solo podrán accesar al programa CTPAT siempre y cuando se certifiquen en Operador Económico Autorizado.

La razón de lo anterior es debido a que desde el 2014 está prohibido para los agentes federales representantes del CTPAT viajar a cualquier municipio del estado de Tamaulipas, en caso de ser aceptado por OEA será igualmente aceptado por CTPAT , lo anterior en cumplimiento del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo firmado en San Diego California el 19 de Octubre del 2014 entre el entonces Comisionado de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP ) Gil Kerlikowske y el entonces Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Aristóteles Núñez. Cabe mencionar que el resto del país no tiene esta restricción.

C-TPAT es una iniciativa voluntaria del gobierno y empresas para construir relaciones de cooperación que fortalezcan y mejoren la cadena de suministro internacional y la seguridad fronteriza de Estados Unidos. C-TPAT reconoce que CBP puede proporcionar el más alto nivel de seguridad de la carga solo a través de una estrecha colaboración entre los integrantes de las cadenas logísticas internacionales que tienen intercambio comercial con Estados Unidos.

El autor es asesor de seguridad de INDEX Nuevo León y Director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro.

