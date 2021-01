Karla Nava: La pandemia por Covid-19 y la desigualdad socioeconómica en México

Fuente: Cortesía

Iniciamos el 2021 con la fe y esperanza de tener un mejor año o al menos, uno mejor que el 2020.

La crisis generada por la pandemia que enfrentemos desde marzo del año pasado nos obligó sin darnos cuenta a reflexionar sobre lo que somos, pero también sobre lo que hacemos como seres humanos en nuestro entorno.

De acuerdo con los reportes del Hospital John Hopkins al 1 de enero 2021, los casos a nivel global suman más de 83 millones y 1.8 millones decesos. En México, los casos totales son de 1.4 millones y 125 mil 807 muertes. En este mismo reporte, lamentablemente nuestro país se ubica en el quinto lugar de mortalidad por SARS CoV-2 por cada 100 mil habitantes a nivel mundial. ¿Qué nos dicen estos números sobre México? No olvidemos que América Latina es la región más golpeada por el COVID-19 y muchos de los problemas que aquejan a la región tienen raíces comunes en temas de desigualdad económica y social.

Como recordaremos, al inicio de la pandemia se anunció el cierre de comercios e industrias como una medida inmediata para evitar los contagios. Esta estrategia se utilizaría después, como una forma para disminuir los rebrotes de acuerdo a las condiciones de cada país. Definitivamente, estas estrategias, afectaron y seguirán afectando la economía por varios años, la recuperación será paulatina, y al ritmo de cada industria o sector. Sin embargo, es importante señalar que los problemas económicos, sociales, educativos y obviamente en el sector salud que se vinculan a la Pandemia, no son nada nuevos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nos ofrece algunos datos interesantes de México antes de la pandemia:

 El producto interno bruto (PIB) se contrajo en -2.4% durante el primer trimestre del 2020 respecto a 2019 y la variación anual para el sector secundario fue de -3.8% y -1.4% para el sector terciario.

 De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la mayoría de las microempresas mexicanas (69.5%) cuentan con solo 1 o 2 empleados, son frágiles y no cuentan con un respaldo financiero y mucho menos estrategias para enfrentar una crisis

 El 42% de la población vive en pobreza, de ésta el 7.4% vive en pobreza extrema.

 Casi el 70% de la población indígena se encontraba ya en pobreza y desprotegida.

 Más del 50% de la población vive en la informalidad dificultando el acceso a la seguridad social y prestaciones ya sea por contagio o muerte.

 La informalidad convierte en más vulnerables a las personas con ingresos casi nulos o que viven al día.

 En los hogares mexicanos solo el 44% tiene acceso a computadora y 56% a conexión a internet. En las zonas socioeconómicas de estratos bajos solo 2 de 10 hogares tienen conexión a internet.

 En relación a infraestructura en sector salud, no se cumple el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

A partir de la Pandemia en México, los efectos del Covid-19 en nuestro país son diversos y con consecuencias preocupantes en los mexicanos, sobre todo porque la desigualdad crecerá. Con el distanciamiento social, la movilidad se redujo drásticamente afectando los ingresos principalmente en el sector servicios. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solo entre febrero y abril del 2020 se perdieron 685,840 empleos formales. No es de sorprender que los números de pobres en México, aumentara.

Para México, la OCDE estimó perdidas marginales en el empleo durante 2020, aunque con una recuperación con datos similares previos a la crisis para el segundo trimestre de 2021. Este organismo internacional, pronosticó una tasa de desempleo de 9.4% para finales del 2020 y para el 2021 un ingreso real per cápita con cifras similares al año 2016. Por otro lado, el consumo y las ventas han caído en diferentes sectores principalmente en el sector servicios. Por ejemplo, las ventas de restaurantes han bajado entre un 40% y 50%. Los servicios de hospedaje y transportación también. El turismo, uno de los sectores que más aportan al PIB nacional, cerró el 2020 con una caída del 3.7% en el PIB. Por supuesto los efectos del Covid-19 también incluyen una brusca caída en la producción nacional y exportaciones mexicanas (Nava, 2020).

En el artículo “El impacto económico y social de la pandemia en México: un rebrote en la brecha de desigualdad” publicado a finales del año pasado, señalé que los impactos económicos se pueden identificar por tres variables: población, ubicación geográfica o localización y sector. Con un ejemplo sencillo, se podría concluir que las ciudades o regiones del país (ubicación) con mayor número de habitantes, implica que más número de personas estarán aisladas o en confinamiento y en consecuencia existirá mayor afectación económica por la paralización y cierre de negocios, comercios y servicios. Otro ejemplo, sería el sector de manufactura, un sector sumamente afectado por el cierre de plantas y empresas no solo en México sino también en Estados Unidos como el caso del sector de autopartes donde la cadena de suministro tan integrada en Norteamérica se vio afectada sobre todo en los dos meses de cierre. Finalmente, la población vulnerable será obviamente la más afectada económicamente.

De acuerdo con el PNUD, algunos ejes para emitir las recomendaciones de política pública para mitigar y disminuir los efectos socioeconómicos del Covid-19 son: apoyo a los hogares y población vulnerable (sector formal e informal), atención a población en situación de pobreza, a adultos mayores, apoyo a empresas y Deuda pública y política fiscal.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recomienda replantear el modelo de protección social más allá de la Pandemia y establecer mecanismos de protección para las personas en la economía informal. Sabemos que el modelo de protección social es insuficiente en México por lo que se deberán establecer medidas inmediatas para el regreso a la actividad económica de los trabajadores con apoyos, especialmente para la mujer que permitan sobrevivir con su doble labor, como empleada y madre.

Antes este panorama, ¿Qué sigue para México? Se requiere urgentemente una estrategia de acción y cumplimiento a la Agenda 2030 para hacer frente y mitigar la desigualdad en nuestro país. Es necesario replantear la forma de atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Se requiere una participación activa en la comunidad internacional y un trabajo colaborativo a nivel global, de forma aislada no avanzaremos como ecosistema. Por nuestra parte, la adaptación y la resiliencia será el binomio para el manejo de nuestra crisis pandémica. En México, hemos superado varias crisis, esta no será la excepción y nos dejará un aprendizaje invaluable como seres humanos. La opción no es aislarnos ni cerrarnos, es adaptarnos a la nueva realidad con una estrategia sostenible e inteligente para recuperar la economía del país y mitigar sus efectos. Aprendamos de crisis pasadas, la experiencia vale oro.

La autora es Directora de la Licenciatura en Negocios Globales y Profesora Investigadora de la Escuela de Negocios de la UDEM. Es Doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Global MBA por el ITESM y Thunderbird, y Licenciada en Estudios Internacionales por la UDEM. Especialista en Estudios de la Frontera México – Estados Unidos por El COLEF. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.