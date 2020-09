Karla María Nava: Covid-19 y el T-MEC, ¿Qué sigue para la industria automotriz mexicana?

Fuente: Cortesía

México es considerado un corredor de manufactura con ventajas competitivas y una ubicación estratégica extraordinaria. La cercanía con los Estados Unidos, su principal socio comercial y su integración a la zona de libre comercio en Norteamérica, lo han convertido en un país sumamente atractivo para la inversión extranjera y los beneficios de 12 tratados de libre comercio con 46 países en todas las regiones del mundo, incluyendo el T-MEC. Entre los sectores más representativos en el país se encuentran el electrónico, aeroespacial, dispositivos médicos, electrodomésticos y por supuesto, la industria automotriz y de autopartes.

De las tres macro regiones productoras de vehículos en el mundo, la de Norteamérica es la más dependiente de las importaciones de partes de países de bajo costo, es decir de México. Por lo anterior, la industria automotriz y en especial la de autopartes se han convertido en un referente de oportunidades no solo en México sino en Nuevo León. Pero ¿Qué significa la industria automotriz para el país? De acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), significa que al cierre del 2019 la industria automotriz aportó 20.7 por ciento al PIB manufacturero del país, que somos el 6to más grande productor de vehículos a nivel mundial y el primero en América Latina, el 4to exportador de vehículos ligeros y el principal proveedor al mercado de los Estados Unidos (88 por ciento de su producción se exporta), se generan más de 900 mil empleos directos en el país. Según datos del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT), la industria automotriz en Nuevo León creció más de del 45 por ciento en los tres últimos años, y concentró la producción de autopartes en más de 9.7 por ciento de la producción nacional, orgullosamente el estado ocupó el primer lugar de exportaciones de autopartes y principal generador de empleo.

A pesar de un largo proceso de modernización del TLCAN (ahora T-MEC) que culminó el año pasado con cambios en las reglas de origen en la industria automotriz y de autopartes, un panorama esperanzador y de crecimiento en esta industria eran los pronósticos para seguir fortaleciendo la cadena de suministro de Norteamérica. Sin embargo, una crisis llegaría: la pandemia por el Covid-19. Hoy en día, enfrentamos una crisis y la realidad es otra. La globalización de la producción y los mercados y la interdependencia entre los países, afectó sin duda todos los sectores de la noche a la mañana. La industria automotriz, estuvo prácticamente sin operaciones durante dos meses afectando las cadenas de suministro y por supuesto la pérdida de empleos. Esto, sumado a la entrada en vigor del T-MEC puso a temblar no solo a México sino a su principal socio comercial. Recordemos que la pandemia obligó el cierre de industrias primero en Estados Unidos y luego en México lo que generó un desequilibrio “temporal” en sus operaciones. El Gobierno Federal declaró como esencial a la industria automotriz en el mes de mayo y permitió en un par de semanas posteriores la reapertura de operaciones en las plantas (atendiendo los protocolos de higiene y salud). A pesar de la crisis pandémica, algunas empresas mexicanas pudieron surtir a sus clientes en los Estados Unidos con sus inventarios, además de que no todas las plantas abrieron en los Estados Unidos al mismo tiempo. La cadena de suministro en Norteamérica poco a poco se fue “reestableciendo” aunque con impactos y efectos que permanecerán por varios años. En resumen, la producción de automóviles de 2018 a 2020 bajó un 22.8 por ciento, solo en nuestra región la producción de vehículos tuvo una caída de tres millones 726 mil unidades. Según explica Manuel Montoya, la recuperación en México se espera para el 2023. Pero, ¿Cómo atender las nuevas reglas de origen y el valor de contenido regional en el T-MEC? Aunque esto implica un proceso y no es inmediato, se logra ver una luz en el camino o al menos en mi opinión existen opciones para enfrentar un contexto “proteccionista”:

● Existe un gran margen de negocio en las importaciones que hace nuestro país y que no podrá atender con proveeduría nacional. Si realmente un país de Europa o en menor medida de Asia quiere mantener a sus clientes o atraer nuevos, tendrá que considerar traer sus plantas e invertir en México porque ya no será posible que les compremos por las nuevas disposiciones del T-MEC. México atiende aproximadamente solo el 40 por ciento de la demanda.

● El valor de contenido regional de 62.5 por ciento al 75 por ciento ofrece una diferencia de 12.5 por ciento que puede aprovecharse considerando la producción de autos en Norteamérica (17-18 millones de unidades en promedio).

● Comparado con Estados Unidos y Canadá, invertir en México es mucho más atractivo en cuestión de costos (ahorro aprox. 25-30 por ciento).

● Un gran interés de empresas T1 y T2 por hacer alianzas y crear nuevos productos, México ya empezó la transición hacia la producción local y la incorporación de tecnología.

● Nuevo León como hub de manufactura en el contexto de la I4.0 se convierte en la plaza ideal para aprovechar los subsectores de robótica, digitalización y otras tecnologías inteligentes.

● La siempre atractiva fuerza laboral especializada y talentosa a costos moderados sobre todo en el norte del país.

● Apoyo e incentivos por parte de las entidades del país y el respaldo de la Red de Clústeres que con su Modelo Triple Hélice se consolidan alianzas y proyectos importantes.

El gran reto será la transición a autos eléctricos y el impacto en sus componentes reconfigurando la cadena de suministro de Norteamérica en los próximos años. Según los expertos nacionales todavía falta tiempo para llegar a ese momento. En mi opinión, las regulaciones en materia ambiental, y los costos de financiamiento seguirán siendo parte de la tarea de las autoridades porque ni el Covid-19 será suficiente para acelerar la transición a la nueva era de vehículos en México.

La autora es Profesora Investigadora de la Escuela de Negocios de la UDEM. Es Doctora en Ciencias Administrativas PNPC del CONACYT por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Global MBA por el ITESM y Thunderbird y Lic. en Estudios Internacionales por la UDEM. Especialista en Estudios de la Frontera México – Estados Unidos por El COLEF. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.