Julio Puon: Diagnóstico financiero en las empresas

Fuente: Cortesía

Opinión: Ante el impacto por el cierre temporal de las empresas producto del Covid, se hace necesario llevar a cabo un diagnóstico interno para llevar acciones que permitan garantizar la existencia de las mismas.

Son tres variables principales a analizar las cuales están entrelazadas unas a otras:

1. Liquidez

2. Solvencia

3. Rentabilidad

En cuanto a la liquidez debemos determinar los niveles actuales de recursos que se tienen en la chequera para determinar si este es suficiente para cubrir los gastos de operación, los compromisos de pago al SAT, IMSS, Infonavit, proveedores y acreedores bancarios. Este debe ser lo suficiente para al menos enfrentar al menos tres meses de operación relativamente malos.

No debemos de descuidar la cartera de clientes. Tomar medidas estrictas en el manejo y otorgamiento de crédito, recuperar la cartera vencida, y si se cuenta con acceso a programas de factoraje o cadenas productivas, hacer uso de ellas para lograr generar efectivo.

En cuanto al tema de inventario, en la medida de lo posible adaptar los niveles de los mismos a la situación económica actual. Esto permitirá disminuir los requerimientos de efectivo de pago a proveedores así como disminuir los costos de manejo, almacenamiento, seguro y mermas.

Es necesario más que nunca cuidar el saldo de la chequera. Un inadecuado manejo de la liquidez y el efectivo puede orillar a las empresas a un problema de sobre endeudamiento que amenace su existencia.

Solvencia, analizar que los compromisos financieros. Se debe cuidar que los vencimientos de deuda sean mayores a un año, y de no ser el caso renegociar con los bancos para extender su vencimiento. La baja de tasas de interés por parte de Banco México, permitirá en algún momento financiarse a tasa fija a un nivel más competitivo que hace un par de años.

Si tiene crédito en moneda extranjera, estos deben de ser acordes a nuestras ventas y utilidades por divisa. Si sus ventas son principalmente en moneda nacional, no se la juegue pidiendo prestado en USD aunque la tasa sea más baja.

Analizar si el negocio es capaz de generar los recursos en un futuro para el tamaño de la deuda. En caso de no serlo se puede buscar capitalizar a la empresa, si esto no amenaza la salud financiera individual de sus dueños. En caso de serlo, desinvertir activos de la empresa que no sean productivos o no rentables (terrenos, y propiedades).

Evitar hacer uso de prestamistas de último recurso, los cuales involucran un mayor costo financiero y un mayor riesgo de pérdida de patrimonio de la empresa ya que se pone en riesgo los bienes dado en garantía.

Rentabilidad, en tiempos normales se puede hacer buscando incrementar los ingresos y bajar los costos y gastos. Las condiciones actuales sólo dejan margen por la segunda vía. Debemos analizar nuestra estructura de costos fijos y gastos, eliminar aquellos que no son prescindibles, poner metas de ahorro y renegociar contratos de servicios. Cuidar el recurso humano y en la medida de lo posible mantener la base de personal. Reajustar los planes de inversión, adquisición de equipo y renovación, nuevamente, adaptándolas a las circunstancias actuales.

Desinvertirse de activos no esenciales o de baja rentabilidad. En algunas ocasiones hacer más pequeño el negocio no es malo, ya que garantiza su sobrevivencia y muchas veces puede ser más rentables en margen y en monto que un tamaño de negocio que ya no es acorde a la nueva normalidad.

Sin duda, la crisis de salud y económica que vivimos actualmente plantea enormes retos, pero en la medida que adaptemos el negocio a la nueva realidad, se estará en posición de capitalizar las oportunidades que se generen ante una eventual recuperación.

El autor es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey.

Opine usted: juliopuon@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.