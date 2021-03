Julio Puon: ¿A qué le apostamos?

Fuente: cortesía

A pesar de tener más de la mitad de mi vida viviendo en Monterrey, no he perdido el particular acento costeño y de manera muy frecuente me preguntan de dónde soy, con mucho orgullo respondo que de Chiapas, uno de los estados más hermosos del país que cuenta con una enorme riqueza natural. Irónicamente a pesar de esta riqueza, mi terruño ocupa el primer lugar en niveles de pobreza de acuerdo al CONEVAL.

Pero, ¿Cómo define la pobreza CONEVAL? “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”

Los criterios a considerar si tiene una o más carencias sociales incluyen: rezago educativo, acceso a salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación.

Les comparto los siguientes datos de 2018. Los tres estados con mayor nivel de pobreza entre su población son Chiapas (76.4 por ciento), Guerrero (66.5 por ciento) y Oaxaca (66.4 por ciento). Si analizamos la información del INEGI al 3t20 en cuanto al porcentaje de empleos informales sobre los empleos totales para cada estado es de 74.3 por ciento, 78.5 por ciento y 76.6 por ciento respectivamente, siendo la media nacional de 54.2 por ciento. Para el estado más pobre que es Chiapas el rezago educativo y la falta de acceso a servicios de salud es de 29.2%, 17.6% (de 50% en 2008), falta de acceso a seguridad social 83.6%, carencia a servicios básicos 57 por ciento de la población.

Los estados con menor porcentaje de su población en pobreza son Nuevo León (14.5%), BCS (18.1%), Coahuila (22.5%), BCN (23.3%) y Aguascalientes (26.2%). Los datos de % de empleo informal para cada uno de ellos es: 35.4%, 37.6%,36.9% 37.1% y 39.9%.

Para Nuevo León el % de la población que tiene rezago educativo es de 10.1 por ciento de la población y la que no tiene acceso a servicios de salud es de 13%, la falta de acceso a seguridad social es de 34.6% y carencia a servicios básicos de 6 por ciento.

Podemos ver que los estados con menor porcentaje de su población en pobreza tienen en común una enorme vocación industrial, a excepción de BCS que es turístico, y los estados con mayor % de pobreza son estados principalmente agrícolas.

De igual forma la información nos permite ver que en el estado con menor proporción de habitantes en situación de pobreza tiene un nivel de informalidad muy por debajo de la media nacional, lo cual explica también que 2/3 de su población tenga acceso a la seguridad social, la gran mayoría de su población tenga acceso a servicios de salud, el rezago educativo sea sumamente bajo y casi la totalidad de su población con acceso a servicios básicos.

Para Chiapas, con la informalidad laboral más alta del país, tiene la mayoría de su población con carencia de servicios sociales y un elevado rezago educativo. Lo interesante es ver la mejora en el rubro de salud que hubo de 2008 a 2018 en el cual el porcentaje sin acceso a este tipo de servicio bajo de 50% a 2018% de 17.6% con la existencia del Seguro Popular creado en el 2002 y eliminado en el sexenio actual.

La interpretación de estos datos bien podrían marcar la pauta del tipo de políticas públicas que debe de llevarse a cabo en nuestro país para reducir la lastimosa pobreza en la población. Tan sólo producto de la pandemia y su impacto en la economía y la salud él porcentaje de la población en pobreza aumentará. De acuerdo al estudio La política social en el contexto de la pandemia por el SARS-COV2 en México de CONEVAL se pierdan 1.7 millones de empleos y 700,000 personas que se encontraban en el sector formal perderán su acceso a la seguridad social.

Dichas políticas públicas deben estar orientadas a evitar el cierre masivo de empresas formales para evitar el desempleo, fomentar la inversión mediante el respeto al estado de derecho manteniendo la inversión local, aprovechar la enorme liquidez a nivel global fomentando la inversión extranjera en el país que sin duda generará empleos formales, orientar los recursos del gobierno para apuntalar el sistema de salud y educativo y llevar a cabo planes de infraestructura ambiciosos basados en criterios de rentabilidad social y económica, en conjunto con la iniciativa privada ya que no hay gobierno que tenga los recursos suficientes para hacerlo.

Inversión genera empleos formales, empleos formales contribuyen a disminuir la pobreza ante el acceso a la seguridad social y servicios de salud que se generan. Inversión en educación, salud e infraestructura generan mayor bienestar y menor pobreza.

La pregunta es: ¿A QUÉ LE APOSTAMOS?.

Julio Puon es profesor del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocos del tecnológico de Monterrey. Su correo es: juliopuon@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.