José Vidaña: Corrupción, la otra pandemia y su tratamiento en el marco del T-MEC

“Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”, frase de Kofi Annan ex Secretario General de las Naciones Unidas y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 2001.

La frase resonó en su momento y ha seguido resonando en el ámbito internacional, pues la corrupción ha sido y sigue siendo uno de los problemas más difíciles de combatir a nivel global, ya que, por su alcance, nivel de afectación y complejidad; se ha comparado con una enfermedad parecida a una pandemia.

En México, desafortunadamente es un mal que sigue afectando a todas las esferas del país, por lo que a la luz del Nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá era un tema que se tenía que tocar. Y es que nos guste o no, la corrupción es un problema al que nos hemos enfrentado históricamente en todos los ámbitos y no se ha podido domar, la curva de su afectación y propagación exponencial no se ha podido aplanar, convirtiéndose en el eje central de las campañas del proceso electoral del 2018 y en una exigencia de nuestros principales socios comerciales, que hoy se ve materializada en el capítulo 27 del T-MEC. Pero ¿Cuáles son los retos que para el caso de las organizaciones mexicana reviste esta parte del Tratado?

Hay que reconocer El T-MEC es un instrumento de gobernanza internacional necesario e innovador, que al igual que los principios de la Organización Mundial del Comercio busca facilitar y agilizar el comercio internacional, y tiene como principal objetivo generar un ambiente de negocios próspero y eficaz para la región de Norteamérica.

Dada la importancia que reviste la Logística y el Comercio entre los tres países, era indispensable que para para lograrlo, entre otras cuestiones, el tratado tenía que incorporar nuevas materias que no se encontraban previstas en el ya superado TLCAN, pero que por su relevancia si tienen un impacto profundo en el comercio e inversión extranjera, y aquí es donde destaca la materia de anticorrupción.

Siendo una asignatura pendiente, dentro del Tratado se incluye por primera vez en un acuerdo comercial un capítulo específico sobre medidas anticorrupción, así como disposiciones relacionadas con dicha materia en otros capítulos, como el de contrataciones públicas y el de mejora regulatoria.

El capítulo 27 del T-MEC, establece explícitamente que los tres Estados firmantes se comprometen a promover la transparencia, el acceso a la información, el buen gobierno, la integridad de funcionarios, el estado de derecho, y también eliminar el cohecho y la corrupción, nacional e internacional.

Esta nueva estrategia regional representa tres grandes retos para nuestro país que sin lugar a dudas constituyen un cambio de paradigma y un obligado nuevo enfoque en la política anticorrupción del Estado mexicano: a) Transición de una política criminal de resultado concreto hacía una política de prevención; b) Garantizar de mejor manera el derecho humano de acceso a la información pública (el hecho de que el Tratado exija mayores niveles de acceso a información ayudaría a México a mejorar su imagen internacional, sobre todo cuando en las mediciones sobre corrupción realizadas por organismos internacionales México ocupa los lugares más bajos en el Índice de Corrupción de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional); c) Establecer la responsabilidad penal de las empresas por delitos de corrupción.

Es verdad, la aplicación del apartado de Anticorrupción del T-MEC rebasa los estándares alcanzados en cualquier convenio internacional, pues incluye entre sus cláusulas la tipificación de diversos delitos como el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos, programas de compliance y códigos de ética para empresas, así como temas de cooperación entre autoridades de los tres países. No obstante, eran temas que no se podían postergar en la agenda si buscamos mejorar como región.

Si bien el desafío es retador y sin precedentes, también es evidente que el marco jurídico mexicano con este nuevo enfoque en materia de anticorrupción puede resultar más fortalecido (todo depende del cristal con que se mire) y tendrá que ser cabalmente cumplido porque los acuerdos asumidos no son únicamente declarativos, sino que en caso de incumplimiento están sujetos al mecanismo de solución de controversias que pudiera, en caso de no llegar a un acuerdo, permitir que el Estado reclamante suspenda parcialmente la aplicación del Tratado, con serias consecuencias económicas sumadas el desprestigio internacional que ello implicaría. ¿Estamos listos como organizaciones para su aplicación? .

El autor es Asesor del Comité de Logística y Cadena de suministro.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.