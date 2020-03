José Humberto Guevara: ¿Reaccionar o responder?

Fuente: Cortesía

Hace un par de semanas comiendo con una amiga estuvimos hablando de un sinfín de temas, podrán imaginar que salieron los obligados del momento: el coronavirus, la volatilidad de los mercados financieros, la paridad del peso frente al dólar y otros tantos asuntos de actualidad que están en las mesas de diálogo de financieros y no tan financieros. Nuestra conversación fue interrumpida por unas voces que levantaron el tono un poco más de lo normal. El lugar guardó silencio y comenté: ¿observaste cómo respondió la persona A, a lo que dijo la persona B? Mi amiga me corrigió diciendo: Sí, observé como reaccionó la persona A. Unos segundos después me señaló: reaccionó, no respondió.

Estamos viviendo un evento histórico sin precedente en todos los ámbitos: financiero, económico, social, político, sanitario. Estamos inmersos en una crisis de credibilidad nacional e internacional en la que los individuos no creen en las recomendaciones que hacen sus dirigentes o líderes como mantenerse en casa. Una crisis en la que los inversionistas no creen en la salud financiera ni actual ni futura de las empresas, una crisis en la que los mercados financieros no creen en la efectividad y suficiencia de las medidas de rescate implementadas por los gobiernos de países desarrollados. Una crisis en la que hacer o no hacer es criticado, una crisis en las que no hay respuestas… sólo preguntas.

Este escepticismo nos ha hecho “sobre reaccionar” ante cualquier evento o noticia y nos lleva a enfrentar mercados financieros en los que en un par de días cae el DJIA casi un 7.6 por ciento y al día siguiente sube 11.36 por ciento. En las que el precio del dólar americano sobrepasa los 25 pesos y al día siguiente su precio está por debajo de los 24. Un escepticismo que se traduce en un optimismo o pesimismo desmesurado. Un escepticismo en el que Credit Suisse prevé un decrecimiento de la economía mexicana para este año del orden del cuatro por ciento.

Hemos sido testigos del anuncio, por parte del gobierno de Estados Unidos en la que el presidente Trump propone medidas económicas para apoyar a empresas, principalmente aerolíneas y cruceros, esto como resultado del lunes negro del 9 de marzo en el que el índice DJIA cayó un 7.78 por ciento. Así mismo, la Fed, ante un inminente impacto en la economía de los Estados Unidos, recortó su tasa de referencia en 50 puntos base, buscando así impulsar el crédito y con ello el consumo. Incluso este miércoles 25 de marzo el Congreso de Estados Unidos autorizó un fondo económico por dos trillones de dólares dirigidos a apoyar a los trabajadores desempleados e industrias afectadas por la crisis del coronavirus.

A nivel nacional Banco de México anunció un recorte de 50 puntos base a la tasa de referencia, dejándola a un nivel del 6.5 por ciento, alineando así la política monetaria mexicana a la de Estados Unidos. Este miércoles la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció apoyo a sus deudores, estableciendo períodos de gracia de hasta seis meses, esto con la finalidad de proveer liquidez a particulares, micros y pequeñas empresas.

El día 25 de Marzo en una entrevista en Bloomberg, el ministro de finanza de Alemania, Oleg Scholz comentó que la ayuda a las empresas se dará más adelante, cuando se tenga bajo control el coronavirus y se haya cuantificado el impacto económico de esta crisis. Esto me hizo recordar mi conversación con mi amiga, me pregunté si los gobiernos e instituciones financieras están reaccionando o respondiendo ante la crisis. Es decir, si son medidas reactivas o pensadas.

El reto que enfrentamos cada uno de nosotros, cada una de las empresas a nivel local es tomar medidas pensadas, en las que demos respuesta a las problemáticas generadas por esta crisis y no solo reaccionemos, es importante definir, el cómo y el cuándo de las medidas que implementemos a nivel personal, laboral o empresarial. ¡Respondamos ante la crisis no reaccionemos!

El autor es Doctor en Finanzas por Tulane University. Profesor del Departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.