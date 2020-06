José Francisco Gutiérrez: Evolución de las organizaciones y los individuos

Fuente: Cortesía

Mucho se ha dicho al respecto de nuestra nueva realidad, un virus llegó para cambiar, la manera en la que los países, las organizaciones y nosotros como personas interactuábamos, nuestra antigua realidad estaba fundamentada por nuestras expectativas basadas en las experiencias vividas hasta ese momento.

Con este virus, que pasó de ser una enfermedad en China a una pandemia mundial y hoy es una de tipo endémica, es decir que llegó para quedarse por un tiempo, la forma en la que interactuamos también ha cambiado en nuestro día a día y en los centros de trabajo principalmente, pues muchos elementos de las organizaciones se redefinirán y algunas ya hasta están en peligro de extinción.

Esto es la selección natural de las organizaciones, es decir es el mecanismo que está haciendo que éstas, se reinventen, redefinan y cambien de rumbo, y aquellas que lo logren tendrán un futuro, no se si prometedor o no, pero tendrán un futuro, aunque por otro lado las que no tengan la creatividad e innovación necesaria para reinventarse estarán destinadas a la futura extinción, esta es la historia de la vida, la evolución, y esto pasa todo el tiempo sino tan sólo voltee a ver ejemplos como el de la videocasetera, los discos compactos, la renta de películas, las cámaras de rollos y por ende el revelado de las mismas, todos estos son algunos ejemplos que nos muestran cómo la evolución en el entorno hizo que algunas organizaciones, productos y servicios con mucha presencia desaparecieran por no adaptarse a los cambios, como lo describía Darwin: “La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural también depende del medio ambiente”.

El entorno y el medio ambiente cambió, lo que inmediatamente llevó a las organizaciones a un replanteamiento, pensamos que era temporal y pasajero, pero ahora nos estamos dando cuenta que esto llegó para quedarse y para cambiar nuestros planteamientos. Los liderazgos con más visión no perdieron el tiempo e iniciaron su transformación, pero hay algunos que siguen esperando a que regresemos a la normalidad.

Hoy en las organizaciones los puestos de trabajo tienen un mayor enfoque a la salud, incluimos el distanciamiento social, así como un replanteamiento en las expectativas de las ventas. Factores que llevan a los liderazgos a revaluar la estrategia y que aquellos con creatividad puedan ajustar el rumbo y logren sumar a su personal son las que podrán seguir operando, las organizaciones más fuertes crecerán en esta crisis ya que podrán tener innovaciones útiles para nuestra nueva realidad en cambio las más débiles no podrán ver sus oportunidades y hoy si no están en quiebra será cuestión de tiempo para que lo hagan.

Las organizaciones y los individuos debemos ser conscientes, hoy más que nunca necesitamos de la creatividad y la innovación para adaptarnos, pensar que regresaremos a nuestra normalidad es perder un tiempo valioso, más que nunca no debemos seguir con los procesos y buscar la manera de adaptarlos al entorno actual.

La transformación de los productos y los servicios seguirán siendo requeridos, lo que cambió es la manera que se consumirán, el reto está en saber identificarlo y llevarlo al consumidor del futuro.

El autor es Shingo Alumni, Opex Manager de Osram planta Monterrey y colabora en el Comité de Excelencia operacional de Index Nuevo León.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.