José F. Gutiérrez: Los líderes son generadores de confianza, delegar es un acto de confianza bi-lateral

Fuente: Cortesía

Como líder eres responsable de un equipo de trabajo con objetivos que cumplir, donde tu responsabilidad es estructurarlos de tal manera que cada uno de los integrantes logra sus metas que a su vez apuntalen o soporten un resultado global del equipo, el Propósito de un líder no es asegurar el resultado es desarrollar y empoderar al responsable del resultado para que lo logre.

El liderazgo es un acto de confiar y delegar de manera bi-lateral. Es decir un líder tiene la pasión para transmitir una visión, convencerte de que es posible llegar al resultado por más retador que parezca pero lo más importante un líder te genera la confianza de que tú lo puedes lograr y su mayor comportamiento de confianza es delegar la responsabilidad del logro del resultado, este es un acto de dos vías de confianza. Ya que el líder confía en su colaborador en que el colaborar puede lograr la meta desde sus recursos y el colaborador confía en la visión y liderazgo de su líder.

El líder es una persona motivadora con visión, estructura, delega, genera confianza, reconoce, apoya entre otras virtudes pero su principal característica es que son personas que trabajan en equipo, logran sus metas y empoderar a cada uno de los integrantes del equipo y delegándoles la responsabilidad del resultado.

Delegar es un acto de confianza pero a diferencia de lo que se puede pensar la confianza no es por el colaborador, la confianza que se tiene que tener es así uno mismo, cuando eres líder de un equipo la primer confianza que tiene que surgir es hacia ti mismo, ya que si tu no confías en lograr resultados a través de la gente no delegas y quieres controlar todo porque crees que eres responsable del resultado y que solo tú sabes cómo hacerlo. El líder sabe perfectamente que él no es responsable del resultado, él es responsable del responsable del resultado y la única manera de hacer esto posible es delegando.

Los equipos se vuelven de alto desempeño y auto-dirigidos cuando tienen líder que los alinea a una visión, un propósito, un verdadero norte y les hace saber a cada uno de ellos el impacto de su trabajo y como este interactúa con las otras áreas para un resultado global, los integrantes de estos equipos confían por ende delegan y tienen mecanismos de corrección y mejora continua.

Lograr metas delegando, alzando la mano corrigiendo las oportunidades siempre con un liderazgo de respeto y humildad es una receta de éxito garantizado en cualquier equipo de trabajo, estas son cualidades de los verdaderos líderes que trascienden en la historia de cada organización. Los líderes son generadores de confianza comenzando por el.

Te invito a la auto-reflexión, ¿cómo está tu confianza en ti mismo para delegar? ¿confías en ti mismo para hacerlo? .

¿Eres un generador de confianza con tus colaboradores, delegas y ellos confían en su capacidad? .

Este tema es muy amplio lo escribo con mucho respeto invitándote a generarles la conciencia de la importancia de delegar como un acto de confianza bi-lateral.

El autor colabora como asesor del Comité de Excelencia operacional de Index Nuevo León.

Redes sociales: Francisco Gutiérrez Lean coach

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.