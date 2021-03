José Emilio Caballero: Invertir en paneles solares, ¿es la mejor opción?

Fuente: cortesia

Como era de esperarse, llegarían amparos de la iniciativa privada para invalidar las modificaciones hechas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Y es que hay demasiada inversión en juego. Los jueces Juan Pablo Gomez Fierro y Rodrigo de la Peza otorgaron la suspensión definitiva a los participantes del mercado y la SENER publicó en el DOF el aviso de que los cambios a la LIE, quedan temporalmente sin efectos. Especialistas del sector consideran que esta batalla por cambiar o mantener la reforma energética puede durar meses, sino es que hasta años. Entre tanto, lo que sí es seguro es la incertidumbre que ha causado en el mercado.

Esta incertidumbre de como quedarán las reglas del juego en el mercado eléctrico tiene paralizada la inversión en energías renovables para gran escala. Pero la buena noticia es que la Generación Distribuida (GD), interconexión a CFE con capacidad menor a 500 kWp, sigue intacta. Tomando en cuenta la capacidad de los paneles actualmente, este límite es de entre 900 y mil 500 paneles solares. Cualquier sistema menor a esa capacidad sigue cumpliendo con la última ley aprobada en 2017 sobre este tipo de interconexión.

Para los que participamos en este sector es importante que comuniquemos y dejemos claro que los cambios propuestos a la LIE no mencionan en lo absoluto a la GD y la instalación de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) sigue siendo una de las mejores opciones de inversión para los hogares y negocios. A la fecha se tienen más de 200 mil contratos de interconexión, estos usuarios de hogares y negocios han decidido invertir en energía renovable, generando su propia energía en sitio y ahorrando miles de pesos. El primer sistema que me tocó instalar en una residencia, hace 10 años, sigue funcionando perfectamente, ha generado más de $500 mil pesos en ahorro y su inversión se pagó desde hace más de cinco años. Los usuarios que decidieron invertir en esto no pueden estar equivocados, es fecha que no conozco a alguien arrepentido.

La tecnología ha avanzado mucho en los últimos 10 años. Y así también ha bajado el precio de estos equipos. Los primeros sistemas fotovoltaicos interconectados del 2007 al 2013 contaban con inversores que no tenían conexión a wifi. Hoy en día todos cuentan con interfase a wifi y permiten que el usuario final pueda ver en momento real cuanta energía está generando su sistema. Los más nuevos ya pueden inclusive también medir el consumo de energía por medio de un “smart meter”. Y para poder contar con algo de respaldo en caso de apagones, ya hay en el mercado inversores híbridos que pueden conectarse a baterías que se recargan y descargan cuando sean necesarias. Para el caso de los paneles solares, su capacidad se ha triplicado en menos de 10 años. En este mismo tiempo el costo total para instalar un sistema ha bajado más de 70 por ciento.

Hace diez años los “early adopters” principalmente eran usuarios Doméstico de Alto Consumo (DAC), ya que en esta tarifa no hay subsidio y el precio del kWh es más del doble que en el resto de tarifas residenciales, causando que el payback se fuera a menos de tres años. Pero ahora con el avance en tecnología y la reducción en costo, la inversión en paneles solares ya es muy rentable también para usuarios con tarifa subsidiada. Para el caso de usuarios en media tensión (segmentos comercial e industrial), un cambio en el cálculo de la tarifa permite que también se pueda bajar la demanda y no solo el consumo como se tenía anteriormente. Es por esto que negocios con tarifas GDMTH y GDMTO deberían de analizar este tipo de inversión para bajar sus gastos en energía.

Las modificaciones aprobadas a la reforma hacen a un lado el despacho más económico de las energías renovables y obligan a usar primero la energía cara y sucia de las plantas de CFE. Esto lógicamente impactará en el costo de la energía que le llega al usuario final. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que con estos nuevos cambios el subsidio que le da la SHCP a la CFE podría duplicarse de $70 a $133 mil millones de pesos. Se incrementará el subsidio o se incrementará el precio del kWh al usuario final, no hay de otra… Ante esta incertidumbre, la mejor recomendación para poder evitar altos gastos de energía, es invertir en un sistema de paneles solares. Ya sea a contado, crédito, arrendado o con la subcuenta de Infonavit, pero que no se piense más; ¡Invertir en paneles es la mejor opción!

EL AUTOR ES DIRECTOR GENERAL DE SOLARDEC, EMPRESA DESARROLLADORA DE CENTRALES FOTOVOLTAICAS PARA LA INDUSTRIA, COMERCIO Y LOS HOGARES.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.